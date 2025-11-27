Attesa per il Black Friday, ecco quanto spenderanno gli italiani

Per l'edizione 2025, in programma domani 28 novembre, quasi nove italiani su dieci si sono già dichiarati interessati a portare a termine un acquisto. Il budget medio destinato alla giornata è di quasi 249 euro, in aumento del +6% rispetto ai 235 euro dello scorso anno, con un giro d'affari complessivo atteso pari ad oltre 4 miliardi di euro. Questi alcuni dati emersi dal tradizionale sondaggio Confesercenti-Ipsos

Il Black Friday è ormai ad un passo e anche per quest'anno si propone come uno degli appuntamenti commerciali più rilevanti ed attesi dell'anno. Per l'edizione 2025, in programma domani 28 novembre, quasi nove italiani su dieci si sono già dichiarati interessati a portare a termine un acquisto . In particolare, il 43% ha confermato che lo farà "sicuramente", il 42% invece "probabilmente". Il budget medio destinato alla giornata è di quasi 249 euro, in aumento del +6% rispetto ai 235 euro dello scorso anno, con un giro d'affari complessivo atteso pari ad oltre 4 miliardi di euro. Questi alcuni dati emersi dal tradizionale sondaggio Confesercenti-Ipsos.

Gli acquisti di Natale e sul web

Le promozioni, in realtà, sono cominciate già alla fine del mese di ottobre e hanno consentito di generare una prima, significativa, ondata di consumi con il 27% degli italiani che ha già effettuato più di un acquisto. E, sempre considerando l'evento del Black Friday, sette consumatori su dieci hanno ammesso che utilizzeranno le offerte di questi giorni per anticipare almeno un regalo di Natale. A farla da padrone saranno ancora gli acquisti online che dovrebbero rappresentare circa il 68% del totale, con le grandi piattaforme che ne raccoglieranno più della metà (il 34%). Ma non solo, perchè i marketplace low-cost, secondo le previsioni, dovrebbero crescere fino a superare il 12%, mentre circa un quarto (22%) degli acquisti dovrebbe essere portato a termine sugli shop online dei produttori o dei negozi online indipendenti.

I negozi fisici e le preferenze degli italiani

E i punti vendita fisici? Anche loro avranno un ruolo significativo, coprendo poco più del 32% della quota di mercato, grazie soprattutto alla partecipazione attiva di oltre 200mila esercizi del commercio tradizionale. Gli oggetti più ambiti? Al primo posto con il 48% delle intenzioni d'acquisto si assestano i capi d'abbigliamento, superando l'elettronica e l'informatica, che si fermano al 45%. Seguono i prodotti per la cura della persona (32%), gli elettrodomestici (29%) ed i libri (24%).

Un'occasione "trasversale"

"Il Black Friday è ormai il secondo appuntamento promozionale dell'anno, dopo i saldi invernali", ha sottolineato Nico Gronchi, presidente di Confesercenti. "Non riguarda più solo elettronica e informatica, ma è diventata un'occasione trasversale, che vede i prodotti benessere e soprattutto la moda guadagnare sempre più spazio". Rimane però, ha argomentato ancora, "una dinamica fortemente sbilanciata: l'e-commerce beneficia di condizioni di concorrenza difficilmente sostenibili da parte dei negozi fisici e dei piccoli shop online, soprattutto in termini di margini e logistica. Preoccupa poi la crescita del low-cost: stimiamo che, solo nel mese di novembre, dalle piattaforme extra-UE movimenteranno oltre 4,5 milioni di pacchetti di scarso valore. In questo senso, accogliamo con favore l'introduzione dell'imposta di due euro prevista dalla manovra".