Cyber Monday 2025, quando inizia su Amazon: il calendario e le date

Tra gli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping e della tecnologia c'è il Cyber Monday. La giornata, che ogni anno chiude il periodo promozionale del Black Friday con un'ultima tranche di sconti e offerte, cadrà il 1° dicembre 2025. Per l'occasione, Amazon offre agli utenti la possibilità di approfittare ancora delle promozioni, non solo su prodotti tecnologici ed elettronici – categorie di sconti per cui il Cyber Monday è nato – ma anche su altre tipologie di articoli. Ma quando iniziano le promozioni su Amazon e quali vantaggi riserva la piattaforma per questa occasione?

Gli sconti su Amazon

Il Cyber Monday rappresenta quindi la giornata di chiusura dell'attesissima “Settimana del Black Friday 2025” di Amazon. Nato inizialmente come una giornata di promozioni dedicate all'elettronica, il Cyber Monday ha parzialmente perso con il tempo il suo significato originario. Oggi le offerte sui prodotti tecnologici vengono spesso anticipate, mantenendo però il ruolo simbolico di chiusura del periodo di sconti. Amazon propone promozioni che si protraggono per l'intera durata della "Settimana del Black Friday”, oltre a “una maratona di offerte giornaliere", con promozioni lampo attive solo per poche ore e a offerte del giorno disponibili per 24 ore. Gli iscritti ad Amazon Prime possono usufruire di vantaggi esclusivi, come l’accesso anticipato a selezionate promozioni e spedizioni rapide, spesso garantite in giornata o entro 24 ore. Inoltre, i membri Prime possono approfittare di opzioni di pagamento flessibili, tra cui il servizio Bancomat Pay.

Il calendario del Cyber Monday 2025

Per quest'anno, il colosso dell'e-commerce ha stabilito un periodo di 12 giorni di sconti:

Inizio della "Settimana del Black Friday" : 20 novembre alle 00:01

: 20 novembre alle 00:01 Giorno del Black Friday : venerdì 28 novembre

: venerdì 28 novembre Fine del Black Friday (Cyber Monday): 1° dicembre 2025

Offerte disponibili a tutti

Le offerte della settimana del Black Friday su Amazon saranno disponibili per tutti gli utenti. Non è necessario infatti essere abbonati ad Amazon Prime per usufruire delle promozioni: chiunque abbia un account ha la possibilità di accedere agli sconti tra il 20 novembre e il 1° dicembre. Gli iscritti al servizio Prime avranno però alcuni vantaggi in più, per esempio potranno accedere in anticipo ad alcune offerte lampo, beneficiare di spedizioni rapide e gratuite e usufruire di una gestione prioritaria degli ordini nei giorni di maggiore affluenza.