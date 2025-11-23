Black Friday 2025, 10 notebook e pc in offerta da Amazon ad Unieuro. FOTO
Per il Black Friday sono molti i notebook e i Pc in sconto su Amazon, Unieuro e MediaWorld. Tra le offerte figurano modelli come Samsung Galaxy Book3 360, Lenovo IdeaPad Slim 3, HP 250 G10, Acer Aspire 14 AI e Lenovo LOQ Tower. Ecco alcune delle promozioni più interessanti
- Il Samsung Galaxy Book3 360 è un laptop con display Super AMOLED da 13,3'', processore Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Include S Pen, Windows 11 Home e 3 anni di garanzia. È disponibile su Amazon al prezzo di 599 euro per il Black Friday.
- L’Apple MacBook Air da 13 pollici, dotato di chip M4 con CPU a 10 core e GPU a 8 core, 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB, è disponibile su Unieuro al prezzo di 849 euro per il Black Friday.
- L’Acer Aspire 14 AI A14-52M-5067 è un notebook da 14 pollici con display OLED, processore Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 512 GB. Dispone di Wi-Fi 6E, Windows 11 Home, ed è disponibile su Unieuro al prezzo di 699,90 euro per il Black Friday.
- Il Lenovo IdeaPad Slim 3 ha un display FHD da 15,6", processore Intel Core i7-13620H, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. È dotato di grafica Intel integrata, WiFi 6, tastiera italiana e Windows 11 Home nella colorazione Arctic Grey. È disponibile su Amazon al prezzo di 599 euro per il Black Friday.
- Il Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 è un convertibile 2-in-1 con display touchscreen da 14 pollici, processore AMD Ryzen 5 5625U, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Include Windows 11 Home ed è disponibile su MediaWorld al prezzo di 459 euro per il Black Friday.
- L’HP OmniDesk Desktop M02-0018nl è un PC tower con processore Intel Core i5-14400, 16 GB di RAM DDR5 e SSD da 512 GB. Include Windows 11 Home ed è proposto nella colorazione argento. È disponibile su Unieuro al prezzo di 499,90 euro per il Black Friday.
- L’ASUS Vivobook 15 F1504VA è un notebook con display da 15,6" anti-glare a 60 Hz, processore Intel Core i3-1315U, 8 GB di RAM e SSD da 512 GB. Include Windows 11 Home. È disponibile su Amazon al prezzo di 318,99 euro per il Black Friday.
- L’HP Victus 15-FA2016NL è un notebook gaming con display da 15,6 pollici, processore Intel Core i5-13420H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5050, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Include Windows 11 Home ed è disponibile nella colorazione Mica Silver. È disponibile su MediaWorld al prezzo di 799 euro per il Black Friday.
- Il Lenovo LOQ Tower 17IRR9 è un PC con processore Intel Core i5-14400F, 16 GB di RAM DDR5, SSD da 512 GB e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060. È dotato di Windows 11 Home ed è disponibile su Unieuro al prezzo di 999 euro per il Black Friday.
- L’HP 250 G10 è un notebook con processore Intel Core i7 di 13ª generazione fino a 5,0 GHz, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Dispone di display FHD IPS da 15,6", Windows 11 Pro ed è venduto con custodia per PC e supporto per smartphone in omaggio. È disponibile su Amazon al prezzo di 617,49 euro per il Black Friday.