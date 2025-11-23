Offerte Black Friday
Black Friday 2025, 10 notebook e pc in offerta da Amazon ad Unieuro. FOTO

Amazon

Per il Black Friday sono molti i notebook e i Pc in sconto su Amazon, Unieuro e MediaWorld. Tra le offerte figurano modelli come Samsung Galaxy Book3 360, Lenovo IdeaPad Slim 3, HP 250 G10, Acer Aspire 14 AI e Lenovo LOQ Tower. Ecco alcune delle promozioni più interessanti

