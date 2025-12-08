Tredicesima 2025, quando arriva e l’importo: ecco cosa sapere

Come detto, la tredicesima deve essere obbligatoriamente erogata a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico sia in quello privato, che abbiano un contratto di lavoro subordinato. La mensilità aggiuntiva deve essere riconosciuta sia in caso di contratto a tempo determinato sia indeterminato, indipendentemente dal fatto che sia part time o a tempo pieno. Inoltre è importante ricordare che hanno diritto alla tredicesima anche i pensionati e i beneficiari dell’assegno sociale.

