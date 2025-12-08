Tredicesima 2025, quando arriva e l’importo: ecco cosa sapere

Introduzione
Dicembre è tradizionalmente il mese delle feste di Natale e della fine dell’anno, un periodo in cui le famiglie spendono per acquistare i regali, festeggiare Capodanno e - per chi può permetterselo - staccare prendendosi qualche giorno di vacanza. E ad aiutare nel sostenere queste uscite arriva la ‘tredicesima’: si tratta di una mensilità di stipendio aggiuntiva, che dal 1960 viene obbligatoriamente data a tutti i lavoratori dipendenti siano essi part time o full time.
Quello che devi sapere
Chi ha diritto alla tredicesima
Come detto, la tredicesima deve essere obbligatoriamente erogata a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico sia in quello privato, che abbiano un contratto di lavoro subordinato. La mensilità aggiuntiva deve essere riconosciuta sia in caso di contratto a tempo determinato sia indeterminato, indipendentemente dal fatto che sia part time o a tempo pieno. Inoltre è importante ricordare che hanno diritto alla tredicesima anche i pensionati e i beneficiari dell’assegno sociale.
Quando arriva la tredicesima
Il periodo in cui la tredicesima viene erogata è strettamente connesso alla festività di Natale. Infatti, sebbene non ci sia una data precisa in cui la mensilità aggiuntiva debba essere corrisposta, ci sono realtà che la pagano nella seconda settimana di dicembre. Altre invece la elargiscono pochi giorni prima di Natale, mentre per i pensionati la data di pagamento è fissa: la tredicesima viene infatti erogata insieme al cedolino mensile, e dunque accreditata sul conto corrente all’inizio del mese.
Qual è l’importo della tredicesima
La tredicesima viene maturata nel corso dell’anno: ogni mese viene infatti tenuto da parte un dodicesimo dello stipendio lordo che spetterebbe al lavoratore dal 1° gennaio al 31 dicembre. La cifra a quel punto viene moltiplicata per il numero di mesi in cui si è lavorato durante l’anno, e la cifra che ne risulta rappresenta l’importo lordo della tredicesima (da cui bisogna poi togliere le tasse). In ogni caso l’importo della mensilità aggiuntiva è sempre leggermente più basso di quella dello stipendio ‘regolare’, perché non comprende detrazioni o componenti aggiuntive della retribuzione. Per quanto riguarda i pensionati, invece, questi ricevono lo stesso importo del cedolino di dicembre.
Le tredicesime e le spese del 2025
Guardando all’anno che sta per finire, secondo i calcoli fatti da Confcommercio le tredicesime del 2025 saranno un pochino più ricche che in passato e verranno destinate ai consumi di dicembre. Secondo l'ufficio studi della confederazione dei commercianti il ‘monte’ delle mensilità aggiuntive è calcolato infatti a 49,9 miliardi, con un incremento di 2,4 miliardi rispetto al 2024. Questi numeri dovrebbero spingere a una spesa media a famiglia pari a 1.964 euro, con un aumento di 53 euro rispetto al 2024 (+2,8%). La crescita risulta essere ancora più consistente se si confronta con gli anni passati: è del 6,9% rispetto ai 1.838 euro del 2019 e del 12,3% in più rispetto ai 1.749 euro del 2008.
In cosa sarà spesa la tredicesima
Guardando a quanta parte di queste risorse verrà dedicata ai regali di Natale, secondo Confcommercio la spesa si attesterà intorno a 10,1 miliardi, che è il dato più alto dal 2020. E se gli investimenti per i tipici regali dovrebbero essere intorno ai 210 euro a persona, gli italiani penseranno un po' di più a sé stessi: c’è chi si regalerà un nuovo elettrodomestico, chi andrà più spesso al ristorante, al cinema, a teatro o chi visiterà un museo o ancora chi si dedicherà di più al benessere personale.
Il peso dei prezzi sui consumi
A pesare su come saranno usate le tredicesime è, però, il prezzo di alcuni beni. Uno uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi mostra infatti come siano in forte aumento i costi dei dolci natalizi: per un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più rispetto al 2021, ma se si scelgono prodotti a base di cioccolato i rincari raggiungono quota +89%. Infine, per quanto riguarda gli aumenti del prezzo dei biglietti nei trasporti, Federconsumatori ha annunciato che segnalerà "all'Agcm, a Mr.Prezzi e Art questi comportamenti chiedendo le opportune verifiche e le sanzioni del caso contro fenomeni speculativi che pesano in maniera intollerabile sulle tasche degli italiani, specialmente in questa fase".
