Energia, rinnovabili e importazioni dall’estero in crescita: l’analisi

I numeri di Terna confermano l’incremento della produzione elettrica nazionale che nel 2024 ha toccato quota 261 Terwattora (TWh), due punti e mezzo in più rispetto all’anno precedente. Stando ai dati emersi nello studio, nel 2024 la produzione nazionale di energia elettrica si è avvicinata, per la prima volta, a un “pareggio” nel mix tra fonti fossili e rinnovabili.