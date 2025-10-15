Perché l'economia mondiale resiste a tutto, guerre e dazi compresi

Un anno fa il Fondo monetario internazionale aveva previsto un marcato rallentamento dell’economia che invece non si è realizzato. Il tasso di crescita del Pil previsto per il 2025 per il globo è del 3,2%, quasi inalterato rispetto a quello del 2024 (3,3%) e del 2023 (3,5%). E saremo su questi livelli anche per il 2026 (3,1%). Quali sono gli elementi che supportano questa fase positiva e quali invece i rischi che il Fmi ha già individuato per il futuro