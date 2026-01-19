Mini-pacchi in un labirinto di tasse
In vigore il balzello di due euro voluto dal governo sulle piccole spedizioni provenienti da fuori Europa. Rischio rincari per chi compra sui siti dei colossi cinesi che, però, inizieranno a pagare il fisco da marzo e intanto dribblano la dogana italiana. In estate si aggiungerà il dazio europeo di tre euro. Bruxelles, inoltre, pensa a un altro tributo, fotocopia di quello di Roma, che a quel punto risulterebbe un doppione
