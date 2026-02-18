La misura, presente nel Decreto Milleproroghe sui cui il governo porrà la fiducia il prossimo venerdì e che si voterà lunedì 23 alla Camera, consente alle aziende sanitarie locali e agli ospedali di trattenere in reparto medici esperti che, pur avendo raggiunto l’età pensionabile, scelgono volontariamente di proseguire l’attività. A stabilirlo è il comma 10-ter del provvedimento, che consente alle Aziende sanitarie e al Ministero della Salute di trattenere in servizio, su loro richiesta, i dirigenti medici e sanitari dipendenti che abbiano superato il limite di età di 65 anni fino al compimento del 72° anno di età. Inoltre, viene riconfermata la possibilità per le stesse amministrazioni di riammettere in servizio, sempre su istanza degli interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, il personale sanitario andato in pensione a partire dal 1° settembre 2023.

