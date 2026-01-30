"Azione interviene sul decreto Milleproroghe attraverso proposte concrete per sostenere il settore sanitario, le donne, le famiglie, l'energia e la cultura, temi su cui il nostro partito si è sempre battuto e che ritiene prioritari per i cittadini. In ambito sanitario, abbiamo proposto misure a sostegno del personale, in particolare per chi lavora nei pronto soccorso e per favorire l'abbattimento delle liste di attesa", dichiarano la presidente di Azione e componente della 5a Commissione alla Camera, Elena Bonetti, e il capogruppo di Azione e componente della 1a Commissione alla Camera, Matteo Richetti. "Per le famiglie, chiediamo l'abbassamento dell'IVA per i prodotti igienici femminili e i beni per la prima infanzia che il Governo ha invece rialzato, e la reintroduzione del bonus baby-sitter per le madri lavoratrici. Inoltre, proponiamo il rinnovo di un fondo per il sostegno psicologico dei genitori che hanno perso dei figli. Per le donne, ci concentriamo su un fondo per sostenere l'imprenditoria femminile e misure a favore delle donne vittime di violenza e degli orfani di femminicidio. Chiediamo anche il rifinanziamento di un fondo per i disturbi dell'alimentazione, che già era stato prorogato grazie ad un nostro emendamento al decreto Milleproroghe del 2024 - proseguono - A favore delle imprese, che da troppo tempo combattono contro gli elevati costi dell'energia, riteniamo opportuna la proroga del phase out delle centrali a carbone in Italia, in modo da favorire la riduzione delle bollette, così come la proroga degli incentivi per le assunzioni nella ZES Mezzogiorno. Tra le priorità di Azione c'è anche il settore culturale, comparto di assoluto valore per l'intero Paese: per questo motivo abbiamo proposto disposizioni che facilitino la programmazione per l'industria del cinema e dell'audiovisivo in relazione al tax credit".

