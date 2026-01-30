Milleproroghe, Lega insiste su scudo erariale e FI rinuncia a tassa pacchi: le novitàEconomia
I dettagli sul percorso di definizione del testo del provvedimento emergono dal fascicolo degli emendamenti segnalati al decreto Milleproroghe, presentati alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. La maggioranza va avanti anche sulla richiesta di proroghe per le concessioni di balneari e ambulanti.
Lega: scudo, rottamazione e redditi da cripto e stablecoin
La Lega, oltre a insistere sulla proroga a tutto il 2026 dello scudo erariale, propone tra gli emendamenti segnalati anche l'ulteriore riapertura della rottamazione quater per chi non era in regola con la seconda rata (spostando la scadenza da novembre al 28 febbraio 2026) e il rinvio al 2027 dell'aumento delle tassazione dal 26% al 33% dei redditi da cripto e stablecoin.
Forza Italia: tassa sui pacchi e ravvedimento speciale
Forza Italia ha rinunciato a chiedere il differimento di 6 mesi (al primo luglio) dell'entrata in vigore della tassa sui pacchi, ma ha invece confermato l'emendamento per estendere anche al 2023 il ravvedimento speciale attualmente riservato alle annualità 2018-2022 per chi ha aderito al concordato preventivo biennale.
Maggioranza avanti su concessioni balneari e ambulanti
La maggioranza intanto va avanti sulla richiesta di proroghe per le concessioni di balneari e ambulanti. Nel fascicolo degli emendamenti segnalati al decreto Milleproroghe ci sono infatti le due proposte identiche di Forza Italia e gruppo Misto per rinviare sine die le gare per l'affidamento delle concessioni balneari, e quelle di Lega e Forza Italia per prorogare al 2032 la validità delle concessioni in essere per il commercio su aree pubbliche.
Pd: emendamento per bloccare tasse nelle zone colpite da maltempo
"Dal governo Meloni solo risposte evanescenti e confusionarie con riferimento al maltempo in Sicilia. Le uniche proposte concrete sono arrivate dal Pd. Chiediamo a gran voce di approvare l'emendamento 4.90 al dl Milleproroghe, a mia prima firma e quella della segretaria del Pd Elly Schlein, che prevede il blocco dei tributi e il differimento delle scadenze contributive e fiscali al gennaio 2027 per le zone colpite dal maltempo a partire da Niscemi. Una proposta di assoluto buonsenso che va concretamente incontro alle esigenze di quei territori colpiti da questo disastro immane", dice Anthony Barbagallo, deputato dem e segretario della Sicilia.
AVS: no all'uso di animali a fini scientifici
Presente anche un emendamento, a prima firma della capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella, che propone la soppressione del comma 10 dell'articolo 5 del Milleproroghe: "Il Ddl Milleproroghe prevede all'articolo 5 l'attuazione della direttiva europea 2010/63 che consente l'uso degli animali a fini scientifici dal 1 gennaio del 2026 - spiega Zanella - Noi di AVS, insieme alle associazioni di tutela degli animali come LAV, ENPA, Animal Equality, PETA, chiediamo il divieto totale della sperimentazione animale, eticamente inaccettabile, causa di sofferenza non necessaria, anche perché esistono alternative valide tecnologiche (modelli in vitro, organoidi, simulazioni al computer). Dunque, non c'è nulla che possa giustificare le sofferenze inflitte agli esseri non umani".
Da Azione proposte per sanità, famiglie, imprese e cultura
"Azione interviene sul decreto Milleproroghe attraverso proposte concrete per sostenere il settore sanitario, le donne, le famiglie, l'energia e la cultura, temi su cui il nostro partito si è sempre battuto e che ritiene prioritari per i cittadini. In ambito sanitario, abbiamo proposto misure a sostegno del personale, in particolare per chi lavora nei pronto soccorso e per favorire l'abbattimento delle liste di attesa", dichiarano la presidente di Azione e componente della 5a Commissione alla Camera, Elena Bonetti, e il capogruppo di Azione e componente della 1a Commissione alla Camera, Matteo Richetti. "Per le famiglie, chiediamo l'abbassamento dell'IVA per i prodotti igienici femminili e i beni per la prima infanzia che il Governo ha invece rialzato, e la reintroduzione del bonus baby-sitter per le madri lavoratrici. Inoltre, proponiamo il rinnovo di un fondo per il sostegno psicologico dei genitori che hanno perso dei figli. Per le donne, ci concentriamo su un fondo per sostenere l'imprenditoria femminile e misure a favore delle donne vittime di violenza e degli orfani di femminicidio. Chiediamo anche il rifinanziamento di un fondo per i disturbi dell'alimentazione, che già era stato prorogato grazie ad un nostro emendamento al decreto Milleproroghe del 2024 - proseguono - A favore delle imprese, che da troppo tempo combattono contro gli elevati costi dell'energia, riteniamo opportuna la proroga del phase out delle centrali a carbone in Italia, in modo da favorire la riduzione delle bollette, così come la proroga degli incentivi per le assunzioni nella ZES Mezzogiorno. Tra le priorità di Azione c'è anche il settore culturale, comparto di assoluto valore per l'intero Paese: per questo motivo abbiamo proposto disposizioni che facilitino la programmazione per l'industria del cinema e dell'audiovisivo in relazione al tax credit".
