Criptovalute, dalle tasse alla trasparenza: ecco cosa cambia dal 2026

La dichiarazione collegata, che è stata pubblicata il 10 novembre 2023 “impegna formalmente le amministrazioni fiscali dei Paesi che l’hanno sottoscritta ad attuare entro il 2027 il sistema di scambio di dati sulle cripto-valute e a promuoverne l’adozione in ambito internazionale”. L’Unione Europea, però, ha anticipato i tempi: a inizio 2026 infatti entra in vigore la Direttiva Dac 8, che - spiega il Sole24Ore - obbliga gli operatori che offrono servizi relativi alle cripto-attività a identificare i clienti, verificare la loro residenza fiscale, monitorare movimenti e saldi e trasmettere queste informazioni alle autorità fiscali nazionali.