Bonus mamma e bebè, entro il 31 gennaio le richieste per il residuo

Il “nuovo bonus mamme” non è da confondere con un altro contributo economico a sostegno delle famiglie. Si tratta del “bonus nuovi nati”, ossia lo stanziamento di mille euro per ogni bambino nato o adottato nelle annualità 2025 e 2026. Il contributo, in vigore dal 1° gennaio 2025, è fruibile anche nell’anno 2026, con lo scopo di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.