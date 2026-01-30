Nonostante la chiara linea del governo, i partiti di minoranza non demordono. Così fanno ad esempio i dem. "La Sicilia è sotto gli occhi di tutti, tranne che di questo Governo. E continuare a tenere accesi i riflettori non è una scelta politica: è un dovere morale. Perché quando l'attenzione cala, l'abbandono diventa definitivo. Siamo stati gli unici a mettere sul tavolo proposte concrete, praticabili, immediate. Di fronte a questo, il Governo Meloni ha scelto l'immobilismo. Un silenzio assordante mentre interi territori contano danni, paura e disperazione. Il fatto è semplice e non può più essere aggirato: negare le risorse ai siciliani colpiti dal maltempo per difendere i fondi del Ponte sullo Stretto è una scelta politica precisa. Il simbolo plastico di un Governo che ha deciso di voltare le spalle al Sud. Qui non si parla di opere futuristiche o di propaganda, ma di persone che hanno perso tutto", dice il vicepresidente del Pd alla Camera, Toni Ricciardi. La linea è la stessa ribadita più volte dai Cinque Stelle e di Avs.