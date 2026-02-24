La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest'anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio

Fisco leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro.

Aliquota agevolata anche sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni: per i dipendenti, sempre del settore privato, con reddito fino a 40mila euro scatta la sostitutiva Irpef pari al 15%.

Entrambe le agevolazioni saranno riconosciute dai datori di lavoro ai contribuenti in possesso dei requisiti; coloro che, invece, non hanno un sostituto d'imposta, potranno "recuperarle" in dichiarazione.

Sono alcuni dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 contenuti nella circolare firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone che attua una delle norme previste dall'ultima manovra della legge di Bilancio.

