Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lavoratori privati, tassa più bassa su aumento di stipendio: cosa cambia

Economia

La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest'anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio

ascolta articolo

Fisco leggero sugli aumenti retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro.

La tassa piatta del 5% si applica alle somme corrisposte quest'anno per effetto dei rinnovi dei contratti collettivi del triennio 2024-2026 e vale anche per le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio.
Aliquota agevolata anche sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni: per i dipendenti, sempre del settore privato, con reddito fino a 40mila euro scatta la sostitutiva Irpef pari al 15%.

Entrambe le agevolazioni saranno riconosciute dai datori di lavoro ai contribuenti in possesso dei requisiti; coloro che, invece, non hanno un sostituto d'imposta, potranno "recuperarle" in dichiarazione.

Sono alcuni dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 contenuti nella circolare firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone che attua una delle norme previste dall'ultima manovra della legge di Bilancio.
   

Economia: Ultime notizie

Bonus voli Sicilia in scadenza, a chi spetta e come richiederlo

Economia

Mancano pochi giorni alla scadenza del Bonus voli della regione Sicilia, pensato per favorire una...

AEREOPORTO DI LINATE - SCIOPERO DEI LAVORATORI ALITALIA - VOLI CANCELLATI - AEREO ALITALIA (MILANO - 2015-07-24, DAVIDE SALERNO) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Dazi Usa, chi ha tratto vantaggio dalla sentenza della Corte Suprema?

Economia

La Corte Suprema americana ha dichiarato illegali alcune delle tariffe decise dal presidente...

8 foto

Assicurazione auto, prezzi Rca: le Province più care. Classifica

Economia

Prosegue la corsa delle tariffe Rc Auto. Come rileva l'associazione per i consumatori...

Italia, Germania, Francia, Polonia e Uk sviluppano droni a basso costo

Economia

Dopo il vertice dei ministri della Difesa dei Paesi E5, che si è svolto a Cracovia il 20...

Bonus tende da sole 2026, requisiti e come fare domanda

Economia

Per l’anno in corso c’è la detrazione fiscale Irpef del 50% - o del 36%, a seconda dei casi- per...

Economia: I più letti