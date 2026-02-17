Introduzione

Il Ministero della Giustizia ha aperto le selezioni per il reclutamento di 3.350 allievi agenti della Polizia Penitenziaria. Il bando, gestito dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), mira a potenziare l’organico nazionale con l’inserimento di 3.048 uomini e 302 donne. Si tratta di una delle più grandi selezioni degli ultimi anni per le forze di polizia, con una significativa novità: 1.340 posti sono aperti a tutti i cittadini italiani in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza necessità di aver prestato servizio militare (1.829 uomini e 181 donne). Per quanto riguarda l’età, il limite è di 28 anni per i candidati civili e di 25 per i militari (con eventuali elevazioni legate al servizio prestato). La scadenza per la presentazione della domanda, esclusivamente online (tramite il portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it) è il 15 marzo 2026.