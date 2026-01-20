Ryanair, verso wi-fi gratis a bordo? Trattative con Amazon e Starlink

La compagnia low cost irlandese sta valutando diverse opzioni, dialogando con vari fornitori, alla ricerca della soluzione più vantaggiosa. Intanto sui social Elon Musk chiede provocatoriamente ai suoi followers: "Dovrei comprare Ryanair?" ascolta articolo

Ryanair vuole a tutti i costi la connessione Internet ultraveloce su tutti i suoi quasi 650 aeromobili, offrendo ai passeggeri un servizio WI-FI gratuito. La compagnia low cost irlandese sta valutando diverse opzioni, dialogando con fornitori come Starlink, Amazon Kuiper e Vodafone, alla ricerca della soluzione più vantaggiosa. Tuttavia, il nodo principale resta chi dovrà coprire i costi di installazione e l’eventuale incremento dei consumi di carburante. Secondo Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, “l'obiettivo è trovare un’opzione che non gravi né sulla compagnia né sui passeggeri”. La discussione sul Wi-Fi a bordo ha visto recentemente anche un confronto pubblico tra il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, e Elon Musk, fondatore di SpaceX e proprietario di Starlink.

Scontro fra Musk e il ceo di Ryanair Ryanair ha escluso di dotare i suoi jet del servizio internet satellitare Starlink di Elon Musk, citando l'impatto sui costi del carburante dovuto alla resistenza aerodinamica causata dall'antenna e alla breve durata dei suoi voli. La concorrente Lufthansa ha annunciato un accordo per installare Starlink sui suoi aerei e la compagnia aerea scandinava SAS lo scorso anno ha scelto il fornitore, affermando che la resistenza aerodinamica del sistema era inferiore a quella dei concorrenti. "È necessario installare l'antenna sulla fusoliera, perché comporta una penalità del 2% sul carburante a causa del peso e della resistenza aerodinamica", ha dichiarato a Reuters il CEO di Ryanair Michael O'Leary. "Non crediamo che i nostri passeggeri siano disposti a pagare per il WiFi per un volo medio di un'ora." Approfondimento Ryanair, da Antitrust sanzione per oltre 255 milioni di euro