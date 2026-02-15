Sabotaggi a treni dell’Alta Velocità, ecco il piano per la sicurezza

In questo scenario dunque, su iniziativa della Direzione centrale della polizia di prevenzione, è stato innalzato il livello di attenzione e vigilanza sulla rete ferroviaria. Il modello è lo stesso messo in campo a Lecco dopo il sabotaggio sulla linea ferroviaria che conduce alle località olimpiche: azione coordinata tra tutte le forze di polizia, con un potenziamento dei servizi di pattugliamento lungo i binari e un monitoraggio costante dei nodi tecnici e delle aree meno coperte dalla videosorveglianza, per intercettare preventivamente ogni potenziale segnale di minaccia o azione emulativa. Si tratta comunque di una sfida complessa: la rete ferroviaria in Italia è lunga circa 16mila chilometri, e i punti scelti dai sabotatori per gli attacchi sono in aperta campagna, lontani da zone potenzialmente critiche e quindi sottoposte a continua sorveglianza.