Viminale, via libera ad armi per agenti anche quando non in servizio

Viminale, via libera alle armi per gli agenti anche quando non sono in servizio

Gli agenti di pubblica sicurezza delle forze di polizia e delle polizie locali - spiega una circolare - quando non sono in servizio, possono portare senza licenza le armi nonché acquistarle senza bisogno di particolari titoli autorizzativi

Via libera alle armi anche fuori servizio per tutti gli operatori delle forze dell'ordine, compresi gli agenti della polizia locale. Con una circolare, il Dipartimento di Pubblica sicurezza fornisce le prime indicazioni applicative riguardo l'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025. Gli agenti di pubblica sicurezza delle forze di polizia e delle polizie locali - viene spiegato - quando non sono in servizio, possono portare senza licenza le armi nonché acquistarle senza bisogno di particolari titoli autorizzativi.

Necessaria l'esibizione della tessera per l'acquiso

A quest'ultimo fine, si legge, sarà necessaria l'esibizione della tessera personale rilasciata all'Amministrazione di appartenenza, attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi. "Il citato articolo 28 dispone una rilevante innovazione in tema di porto d'armi senza licenza a favore degli agenti di pubblica sicurezza" si legge. "La necessità per gli agenti di 'dimostrare il bisogno' di portare fuori servizio armi diverse da quelle di cui sono già dotati viene superata dalla presunzione legale dell'esigenza di autotutela". 

