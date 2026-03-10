La cerimonia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Politica, istituzioni e mercato è in programma alle 11 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e rientra nelle celebrazioni per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”

L’Università di Firenze conferisce al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la laurea magistrale honoris causa in Politica, istituzioni e mercato. La cerimonia è in programma oggi alle 11 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e si inserisce nelle celebrazioni per i 150 anni della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri”.

La cerimonia



L'evento sarà aperto dal saluto della rettrice Alessandra Petrucci. Seguiranno gli interventi del direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali Alessandro Chiaramonte e del presidente della Scuola di Scienze politiche “Cesare Alfieri” Andrea Lippi. La presidente del corso di laurea in Politica, istituzioni e mercato Maria Grazia Pazienza pronuncerà la laudatio. Il titolo sarà conferito dalla rettrice Alessandra Petrucci che darà lettura della motivazione. Al termine della cerimonia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà una lectio magistralis. Lippi ha motivato il riconoscimento “per il modo in cui Sergio Mattarella ha interpretato il ruolo istituzionale”, lodando il “magistero repubblicano” del Capo dello Stato in anni complessi per l'Italia.