Il ministero dell’Interno ha reso pubbliche le tariffe agevolate per gli elettori che andranno a votare nel proprio Comune. Previsti sconti sui biglietti di treni e aerei e viaggi in nave, con modalità differenti

In previsione del referendum del 22 e 23 marzo, il ministero dell'Interno ha pubblicato un avviso con tutte le tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale. Sono previsti sconti sui biglietti di treni e aerei, ma anche agevolazioni per viaggi via mare e esenzioni al pagamento dei pedaggi autostradali. Le istruzioni sono state confermate in un'apposita circolare del ministero.

Quali agevolazioni per l'utilizzo dei treni

Gli sconti sui viaggi in treno per andare a votare si possono ottenere su Trenitalia, Italo e Trenord. Le convenzioni prevedono che i biglietti con l'agevolazione possano riguardare viaggio fino a 10 giorni prima del voto - per l'andata - e fino a 10 giorni dopo la chiusura delle urne - per il ritorno. Trenitalia prevede riduzioni del 60% sulle tariffe regionali e del 70% per il servizio nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity notte). Gli sconti sono sul prezzo pieno del viaggio di andata e ritorno, e non si possono cumulare con altre promozioni. Riduzioni del 70% anche per Italo. Pure in questo caso gli sconti non si applicano per i viaggi di sola andata, mentre Trenord applica una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti a tariffa regionale della Lombardia e su quella dedicata da e per l’aeroporto di “Malpensa” (corsa semplice adulti). A prescindere dalla compagnia, chi compra un biglietto con lo sconto dovrà avere con sé la documentazione necessaria in caso di controlli a bordo. Bisognerà esibire all'andata la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva in cui si afferma che il biglietto è stato comprato per andare a votare e al ritorno la tessera elettorale con il bollino dell'avvenuta votazione