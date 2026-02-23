Il ministero dell’Interno ha reso pubbliche le tariffe agevolate per gli elettori che andranno a votare nel proprio Comune. Previsti sconti sui biglietti di treni e aerei e viaggi in nave, con modalità differenti
In previsione del referendum del 22 e 23 marzo, il ministero dell'Interno ha pubblicato un avviso con tutte le tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale. Sono previsti sconti sui biglietti di treni e aerei, ma anche agevolazioni per viaggi via mare e esenzioni al pagamento dei pedaggi autostradali. Le istruzioni sono state confermate in un'apposita circolare del ministero.
Quali agevolazioni per l'utilizzo dei treni
Gli sconti sui viaggi in treno per andare a votare si possono ottenere su Trenitalia, Italo e Trenord. Le convenzioni prevedono che i biglietti con l'agevolazione possano riguardare viaggio fino a 10 giorni prima del voto - per l'andata - e fino a 10 giorni dopo la chiusura delle urne - per il ritorno. Trenitalia prevede riduzioni del 60% sulle tariffe regionali e del 70% per il servizio nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity notte). Gli sconti sono sul prezzo pieno del viaggio di andata e ritorno, e non si possono cumulare con altre promozioni. Riduzioni del 70% anche per Italo. Pure in questo caso gli sconti non si applicano per i viaggi di sola andata, mentre Trenord applica una riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti a tariffa regionale della Lombardia e su quella dedicata da e per l’aeroporto di “Malpensa” (corsa semplice adulti). A prescindere dalla compagnia, chi compra un biglietto con lo sconto dovrà avere con sé la documentazione necessaria in caso di controlli a bordo. Bisognerà esibire all'andata la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva in cui si afferma che il biglietto è stato comprato per andare a votare e al ritorno la tessera elettorale con il bollino dell'avvenuta votazione
Gli sconti previsti su aerei e navi
Gli sconti per i biglietti aerei si applicano sui voli di Ita Airways. Si pagano 40 euro in meno (purché il biglietto costi almeno 41 euro), per un volo di andata e ritorno. Sono incluse tutte le tariffe, ma lo sconto di 40 euro non si può cumulare con altre agevolazioni o promozioni. I biglietti si possono comprare dal sito di Ita Airways o anche nelle agenzie di viaggio. Al momento del check-in o dell'imbarco, bisognerà esibire la tessera elettorale o (per l'andata) una dichiarazione sostitutiva. Anche su diverse tratte marittime si potranno ottenere sconti, questa volta del 60%. La riduzione si applica alla tariffa ordinaria. Nel caso dei residenti, se la tariffa ‘residenti' è più vantaggiosa di quella ‘elettori', si applicherà quella che costa meno. Gli sconti riguardano queste tratte:
- linea Genova-Porto Torres con Compagna italiana di navigazione
- linea Civitavecchia-Olbia con Compagna italiana di navigazione, con Gnv e con Grimaldi Euromed
- linea Napoli-Cagliari-Palermo con Grimaldi Euromed
- linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari con Grimaldi Euromed
- linea tra Sicilia e le isole minori siciliane con Società navigazione italiana
- linea Napoli-Isole Eolie-Milazzo con Società navigazione italiana
- linea Termoli-Isole tremiti con Nlg