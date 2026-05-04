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Sky Cube 04/05 - Rubio in Italia porterà al disgelo con USA?

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Visita in Italia del segretario di Stato americano: prima in Vaticano e poi a Roma, l'agenda di Marco Rubio prevede una serie di incontri, tra cui quello con Papa Leone XIV. Obiettivo, il disgelo delle relazioni bilaterali dopo le parole di "rottura" di Donald Trump. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Liliana Faccioli Pintozzi, Caporedattrice Esteri

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