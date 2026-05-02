Filippine, nuova eruzione del vulcano Mayon

Il vulcano Mayon, nelle Filippine centrali, ha mostrato una ripresa dell'attività eruttiva con colate di cenere, gas e rocce che hanno percorso circa quattro chilometri lungo il fianco sud-occidentale. Il Philippine Institute of Volcanology and Seismology ha confermato il livello di "allerta 3", con fuoriuscita di lava ed esplosioni minori. Le autorità hanno ribadito il divieto di accesso permanente alla zona entro sei chilometri dal cratere.
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