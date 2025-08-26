Consegne a domicilio, a Zurigo la sperimentazione con i robot-cani

Introduzione

L’azienda di delivery Just Eat sta testando alcuni robot per la consegna di cibo a domicilio in Svizzera, a Zurigo. Nella forma ricordano un cane e sono stati messi a punto da Rivr, un’azienda specializzata nella robotica connessa al Politecnico di Zurigo. Funzionano grazie all'intelligenza artificiale e possono salire e scendere scale, evitare e superare ostacoli e spostarsi nel traffico