Dal Belgio fino al Cile, i Paesi in cui è in vigore l'obbligo di voto

Come riportato dall’International Institute for Democracy and Electoral Assistance - un’organizzazione intergovernativa dedicata al supporto della democrazia nel mondo - il concetto di obbligo di voto non è nuovo: tra i primi Paesi a imporlo vengono riportati il Belgio nel 1892, l’Argentina nel 1914 e l’Australia nel 1924. E ci sono anche Stati - per esempio i Paesi Bassi e il Venezuela - che lo hanno prima imposto e poi revocato. E in almeno un caso - il Cile - l’obbligo è stato imposto, poi revocato e poi nuovamente imposto.



