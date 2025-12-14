Elezioni in Cile, Kast vince il ballottaggio: è il nuovo presidente

José Antonio Kast è il nuovo presidente del Cile. Il candidato dell'ultradestra conservatrice ha vinto le elezioni presidenziali, facendo leva sui timori degli elettori per l'aumento della criminalità e dell'immigrazione, portando il Paese alla sua più netta svolta a destra dalla fine della dittatura nel 1990.

Kast, secondo dati pubblicati dal Servizio Elettorale ufficiale (Servel), con l'83% delle schede scrutinate, ha vinto il ballottaggio con il 58,61% delle preferenze, con circa 20 punti di scarto sulla canidata di sinistra Jeannette Jara, ferma al 41,39%.

Jara ha ammesso la sconfitta: "La democrazia si è espressa in modo forte è chiaro. Ho appena parlato con il presidente eletto José Antonio Kast per augurargli il successo per il bene del Cile", ha scritto su X la candidata di sinistra.

Chi è Josè Antonio Kast

Kast è stato un sostenitore della linea dura nel corso della sua decennale carriera politica. Ha proposto la costruzione di muri di confine, l'invio di militari nelle aree ad alto tasso di criminalità e l'espulsione illegale di tutti i migranti presenti nel Paese. La sua vittoria segna la ripresa della destra in America Latina, insieme alle recenti di Daniel Noboa in Ecuador, Nayib Bukele a El Salvador e Javier Milei in Argentina. A ottobre, l'elezione del centrista Rodrigo Paz ha posto fine a quasi due decenni di governo socialista in Bolivia.

Le proposte di Kast includono la creazione di una forza di polizia ispirata all'Immigration Customs and Enforcement degli Stati Uniti per arrestare ed espellere rapidamente i migranti illegali nel paese. Ha anche promosso massicci tagli alla spesa pubblica. Tuttavia, è probabile che le proposte più radicali di Kast incontrino la resistenza di un Congresso diviso. Mentre i partiti di destra hanno ottenuto seggi in entrambe le camere legislative alle elezioni generali di novembre, la maggior parte di questi guadagni è arrivata da partiti più tradizionali. Il Senato è equamente diviso tra partiti di sinistra e di destra, mentre il voto decisivo nella Camera bassa appartiene al populista Partito Popolare.