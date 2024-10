Rider, cosa prevede la riforma Ue per migliorare condizioni di lavoro

Introduzione

A più di sei mesi di distanza dal primo accordo, e dopo una difficile trattativa, i Paesi membri dell’Unione europea hanno dato il via libera definitivo alla direttiva che vuole tutelare i lavoratori della Gig Economy (circa 30 milioni solo all’interno dei confini europei): i rider per le consegne di pasti a domicilio, ma anche tutti gli altri autonomi a chiamata e parasubordinati che vanno dai tassisti ai lavoratori a domicilio e alle babysitter.

Tra i punti principali ci sono il monitoraggio dei sistemi automatizzati da parte di personale qualificato, la possibilità per i lavoratori di contestare le decisioni automatizzate, una presunzione legale di occupazione e un più ampio ruolo di sindacati e contrattazione collettiva. Adesso il testo dovrà essere firmato da Consiglio e Parlamento europeo. Poi entrerà in vigore quando sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea. Gli Stati membri avranno quindi due anni per adeguare la normativa nazionale.