Uber Eats, il Tribunale di Milano respinge il ricorso

Economia

Uber: numeri, storia, modello di business in Italia

Un’inchiesta - nata dal lavoro di più di 180 cronisti di 44 testate internazionali - ha rivelato le tattiche usate da Uber per penetrare nei mercati di tutto il mondo: 124mila documenti che mostrano le manovre dell’azienda di trasporto privato. In Italia la compagnia è presente dal 2013, ma il suo percorso non è stato privo di ostacoli

Secondo “Uber Files”, l’inchiesta che ha visto il lavoro di più di 180 cronisti di 44 testate internazionali, l’azienda leader del trasporto privato Uber utilizzava da anni metodi controversi per espandersi in tutti i mercati nazionali, Italia compresa. Da noi però non ha sempre avuto vita facile

L'inchiesta racconta come il colosso - fra il 2013 e il 2017 - abbia messo in atto una gigantesca opera di lobbying per avere sostegno da primi ministri, presidenti, miliardari, oligarchi e tycoon dei media. Si parla di violazione di leggi, inganni alla polizia e atti di violenza contro i conducenti. Fra i nomi spicca quello del presidente francese Macron, al tempo ministro dell’Economia. L’azienda, commentando l’inchiesta, ha ammesso che sono stati fatti "errori", ma ha chiarito di essersi trasformata con l’attuale amministratore delegato, Dara Khosrowshahi