Il nuovo anno ha visto la parificazione delle accise sui carburanti, con un aumento di quella del gasolio portando di fatto il nostro Paese ad essere lo stato europeo con la tassazione maggiore sul diesel, anche più di Slovenia, Belgio e Francia. L’entrata in vigore di questa nuova tassazione, contenuta nella manovra, avrà anche una ricaduta sui costi sostenuti dagli automobilisti

Il 2026 ha portato un nuovo primato per l’Italia in Europa per quel che riguarda i carburanti. Un primato in realtà negativo visto che il nostro Paese è diventato il più caro del Vecchio Continente in riferimento alle accise sul gasolio. Da gennaio infatti è entrata in vigore la tassazione del diesel e l’equivalente riduzione sulla benzina contenute nella manovra, con un effetto immediato sui prezzi anche al distributore.

La tassazione più alta

L’allineamento delle accise ha infatti portato alla tassazione più alta in Europa, con il 59% del prezzo del gasolio che finisce di fatto nelle casse dello Stato. Dietro all’Italia si collocano Slovenia (58%), Belgio, Francia e Irlanda (55%). A fotografare la situazione è stato Facile.it che ha analizzato i dati forniti dalla Commissione Europea. In termini pratici, se si considera il prezzo medio del diesel a 1,644 euro al litro, 0,969 euro equivalgono a tributi.

Il confronto con gli altri

Se poi si analizzano quelli che sono i costi reali per gli automobilisti, il confronto con gli altri paesi europei è ancora più impietoso. Il report di Facile.it prende in considerazione una vettura alimentata a gasolio, con un consumo medio di 5,5 litri ogni 100 km che per percorrere 10.000 km inciderebbe per 533 euro in sole accise. In Germania sarebbero 494 euro mentre in Spagna addirittura “solo” 341 euro.

L’allineamento delle accise contenuto nella manovra ha comportato una riduzione di 4,05 centesimi al litro della tassazione sulla benzina e un aumento dello stesso importo per il gasolio, allineandole così a 67,26 centesimi. Una decisione perché l’aliquota più bassa per il diesel era vista come un “sussidio dannoso per l’ambiente”. In questo modo ora l’accisa sul gasolio risulta essere la più alta d’Europa mentre la benzina passa dal terzo all’ottavo posto, con l’Italia preceduta da Francia, Irlanda e davanti alla Germania.