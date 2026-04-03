La posizione di capotreno di Trenord

È la stessa azienda di trasporto lombarda che sul proprio sito precisa che il capotreno è “il responsabile del servizio svolto a bordo dei nostri treni, sia per quanto concerne gli aspetti di sicurezza che per gli aspetti di carattere commerciale orientati al cliente”. Gli orari di lavoro sono organizzati “secondo turni programmati e flessibili, anche nei giorni festivi e nel weekend”. Per la candidatura bisogna inviare il proprio CV online e compilare un questionario su dati personali e domande inerenti l’esperienza lavorativa.

Il percorso formativo

Il percorso propedeutico alla posizione, della durata di circa 6 mesi, prevede un corso di formazione, a cui seguiranno esami teorici e pratici. Poi scatta un tirocinio di affiancamento, con successiva certificazione con rilascio di abilitazione di “Accompagnamento del Treno”. Per la partecipazione al percorso formativo, spiega Trenord, “è prevista l'attivazione di uno stage extracurriculare”.