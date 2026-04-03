Fino al 20 aprile si possono inviare i curriculum per partecipare a una prima selezione, in vista di un percorso formativo di circa sei mesi, seguito da un tirocinio. Ecco tutti i requisiti richiesti
Trenord cerca nuovi capitreno. Da ieri, 2 aprile, sono aperte le candidature per una prima selezione dei profili che verranno inseriti in percorsi formativi gratuiti in vista dell’assunzione. Per inviare la domanda c’è tempo fino al prossimo 20 aprile.
La posizione di capotreno di Trenord
È la stessa azienda di trasporto lombarda che sul proprio sito precisa che il capotreno è “il responsabile del servizio svolto a bordo dei nostri treni, sia per quanto concerne gli aspetti di sicurezza che per gli aspetti di carattere commerciale orientati al cliente”. Gli orari di lavoro sono organizzati “secondo turni programmati e flessibili, anche nei giorni festivi e nel weekend”. Per la candidatura bisogna inviare il proprio CV online e compilare un questionario su dati personali e domande inerenti l’esperienza lavorativa.
Il percorso formativo
Il percorso propedeutico alla posizione, della durata di circa 6 mesi, prevede un corso di formazione, a cui seguiranno esami teorici e pratici. Poi scatta un tirocinio di affiancamento, con successiva certificazione con rilascio di abilitazione di “Accompagnamento del Treno”. Per la partecipazione al percorso formativo, spiega Trenord, “è prevista l'attivazione di uno stage extracurriculare”.
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I requisiti
Per partecipare alla selezione sono richiesti alcuni requisiti:
- diploma di Scuola Media Superiore o Laurea;
- ottima conoscenza della lingua italiana (madrelingua o livello certificato B2);
- buona padronanza della lingua inglese e preferibilmente di altre lingue;
- patente B;
- preferibile una precedente esperienza in ruoli a contatto con il pubblico (vendita assistita, hotellerie, trasporti e mobilità);
- disponibilità a spostamenti in Lombardia e nelle regioni limitrofe;
- disponibilità e flessibilità oraria;
- ottime capacità comunicative, di assistenza e autocontrollo;
- idoneità psico-fisica accertata prima dell'avvio del corso.