Rapina a Milano, giovane accoltellato resta invalido: 5 arresti

La Polizia ha arrestato cinque ragazzi della zona di Monza ritenuti responsabili del ferimento di un 22enne che un mese fa è stato picchiato, rapinato e accoltellato da un gruppo di suoi coetanei riportando lesioni permanenti a una gamba

Un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato a Milano da un gruppo di coetanei, riportando lesioni permanenti a una gamba. È accaduto nella notte dello scorso 12 ottobre e oggi la Polizia di Stato ha arrestato cinque suoi coetanei della zona di Monza.

Cinque ragazzi arrestati I cinque aggressori sono tre 17enni e due 18enni, arrestati stamani su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. Molto amici tra loro, i due maggiorenni hanno piccoli precedenti, rispettivamente per un furto e un possesso di arma bianca, mentre i tre minorenni sono incensurati. Le indagini sono state condotte dal Commissariato Garibaldi-Venezia di Milano e l'accoltellamento è avvenuto alle 3 di notte in via Rosales, nella zona della movida di corso Como, non lontano da una discoteca. La vittima del ferimento, un 22enne milanese che frequenta l'università Bocconi, li ha incontrati per caso ed è stato deriso, picchiato e rapinato di 50 euro approfittando del fatto che aveva un po' bevuto.

Lesioni permanenti a una gamba Quando li ha seguiti cercando di riprendersi i soldi, è stato accoltellato da uno dei due diciottenni e poi ancora picchiato, a terra, dal gruppo. All'inizio sembrava un ferimento non grave ma, una volta in ospedale, i medici si soni accorti che i due fendenti al gluteo e alla schiena erano profondi. Quest'ultimo, in particolare, ha causato la lesione di un'arteria con una grave emorragia interna e ha intaccato il midollo osseo, motivo per il quale il giovane ha subito danni che al momento vengono ritenuti permanenti nella mobilità di una gamba.