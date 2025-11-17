Incidente Milano, dallo schianto al finto soccorritore: cosa sappiamo

Nello scontro avvenuto all’alba di domenica su viale Fulvio Testi è morto il 19enne Pietro Silva Orrego. Ancora da chiarire la dinamica: uno dei due conducenti era senza patente e l’altro è risultato positivo al narcotest ascolta articolo

Ci sono ancora diversi aspetti da chiarire sullo schianto mortale avvenuto all’alba di domenica a Milano, in viale Fulvio Testi, che ha causato la morte del 19enne Pietro Silva Orrego. Secondo quanto emerso finora, uno dei due conducenti non ha mai conseguito la patente e ha finto di essere un soccorritore, mentre quello dell'altro veicolo è risultato positivo al narcotest e per lui si attendono i risultati di esami più approfonditi per accertare il momento di assunzione delle sostanze stupefacenti.

Dove è avvenuto lo scontro L'incidente è avvenuto fra un suv Mercedes Classe G noleggiato e una Opel Corsa: il suv si trovava su viale Fulvio Testi diretto verso il centro di Milano quando si è scontrato con la Opel che arrivava da sinistra all'altezza di via Esperia. L'autista che si è finto soccorritore Quello che secondo le prime ricostruzioni è il conducente del primo mezzo è un ventenne senza patente, Y.N., rimasto illeso. Alla polizia locale ha riferito di essere sceso da un tram e di essere sporco di sangue perché aveva prestato i primi soccorsi, ma è stato smentito dalle immagini delle telecamere Atm e poi riconosciuto da un testimone come il probabile autista del suv, su cui è stata trovata una delle sue scarpe da uno dei veri soccorritori. Sentito dai vigili, è in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria.