Milano, scontro tra due auto: 21enne in fin di vita e altri tre feriti

Milano, scontro violentissimo tra due auto: 21enne in fin di vita e altri tre feriti

Cronaca
©Ansa

Trasportato in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda, il giovane si trova al momento in sala operatoria: è considerato in pericolo di vita. La donna alla guida dell'altro mezzo portata in codice giallo al Policlinico, dove ora è ricoverata in prognosi riservata

Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda  dopo un incidente avvenuto prima delle 6.30 in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce che da Milano porta verso Monza: le sue condizioni si sono aggravate col passare delle ore. Per cause che la polizia locale sta ancora accertando, si è verificato all'alba uno scontro violentissimo tra due auto, una Opel Corsa e una Mercedes classe G Brabus. Sulla Opel corsa si trovavano tre persone, il 21enne, probabilmente alla guida e altre due persone.  In tutto, dunque, sono quattro i feriti: oltre il 21enne, una ragazza di 23 anni, una di 30 e uno di 32.

Prognosi riservata per la donna alla guida del Suv

La 30enne, che viaggiava sul Suv a cui si è praticamente staccato lo chassis nell'incidente ed era rimasta incastrata nell'auto, è era stata portata in codice giallo al Policlinico, dove ora è ricoverata in prognosi riservata. Il 21enne apparso subito in condizioni gravissime, portato in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda, si trova al momento in sala operatoria. È considerato in pericolo di vita. Un 23enne è invece stato portato all'ospedale San Raffaele e un uomo di 32 al Fatebenefratelli.

©Ansa

