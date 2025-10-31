Offerte Sky
Folla ai funerali di Beatrice Bellucci, morta in un incidente a Roma. FOTO

Cronaca fotogallery
10 foto
©Ansa

Circa 800 persone hanno partecipato ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta venerdì scorso in un incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma. Durante l’omelia, monsignor Giulio Albanese ha richiamato le istituzioni al rispetto del Codice della strada e alla necessità di puntare sulla prevenzione. In Basilica presenti familiari, amici, il sindaco Roberto Gualtieri e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo

