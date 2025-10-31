Folla ai funerali di Beatrice Bellucci, morta in un incidente a Roma. FOTO
Circa 800 persone hanno partecipato ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta venerdì scorso in un incidente sulla Cristoforo Colombo a Roma. Durante l’omelia, monsignor Giulio Albanese ha richiamato le istituzioni al rispetto del Codice della strada e alla necessità di puntare sulla prevenzione. In Basilica presenti familiari, amici, il sindaco Roberto Gualtieri e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo
- Centinaia di persone hanno partecipato all’ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la 20enne romana morta in un incidente stradale venerdì scorso sulla Cristoforo Colombo a Roma. La Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur si è riempita di dolore e rabbia nel giorno dei funerali.
- All’arrivo del feretro, la madre della giovane, Teresa, ha gridato: “Amore mio, tutta Roma è qui per te”. Un momento di forte commozione che ha coinvolto i molti presenti.
- Nel corso dell’omelia, monsignor Giulio Albanese ha rivolto un appello alle istituzioni e alla politica. "Ci vuole rispetto per la legalità quando si va in macchina, in questa città il codice della strada non viene contemplato”, ha affermato. “Le leggi non vanno sottoscritte, vanno rispettate. Dobbiamo smettere di pensare ai rimedi, dobbiamo e lavorare sulla prevenzione. E questa è una responsabilità politica".
- Rivolgendosi alla comunità, monsignor Albanese ha ricordato la giovane: “Davanti alla morte di Bea le parole del vangelo ci raggiungono come un soffio di disperazione e di speranza. Beatrice aveva un cuore capace di vedere il bene, sorridere alla vita e vivere in armonia. Chiediamo al signore di trasformare in impegno questo dolore, per far sì che tragedie come queste non si ripetano più".
- Al funerale hanno partecipato circa 800 persone. Oltre a familiari e amici, erano presenti anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo.
- Beatrice Bellucci viveva all'Infernetto, a Roma Sud, insieme ai genitori. Studentessa di Giurisprudenza all'Università Roma Tre, aveva anche militato nelle formazioni giovanili del Volley Roma Club.
- Tifosa della Roma, era solita andare allo stadio con il padre. Sul suo profilo Instagram compaiono le foto dei suoi momenti più spensierati, come le vacanze in Sardegna, le serate in discoteca e i momenti all'Olimpico, in compagna del papà.
- "Di fronte a un dolore così grande le parole non bastano ed è difficile dire o fare qualcosa che possa donare davvero conforto. Ma a nome mio e dell'intera Città di Fiumicino desidero esprimere" alla famiglia della 20enne "la più sincera vicinanza e solidarietà per la gravissima perdita”, aveva scritto su Facebook il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il giorno dell’incidente.
- Lo scorso 29 ottobre, un lungo applauso per Beatrice Bellucci ha accompagnato il pre partita di Roma-Parma, allo stadio Olimpico. La 20enne è stata ricordata dallo speaker del club giallorosso. Una foto sui maxischermo dell'impianto e la standing ovation dei presenti per Beatrice che era una tifosa romanista.
- Beatrice Bellucci, 20 anni, è morta per un violento politrauma addominale e toracico dopo il grave incidente avvenuto venerdì sera su via Cristoforo Colombo a Roma. Lo indicano i primi risultati dell’autopsia eseguita al Policlinico di Tor Vergata. L'auto su cui viaggiava assieme ad una amica è stata centrata da una Bmw guidata da un 22enne ora indagato per omicidio stradale.