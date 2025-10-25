Chi era Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell'incidente a Roma

Nel gravissimo incidente stradale di via Cristoforo Colombo, a Roma, ha perso la vita Beatrice Bellucci, 20 anni. Secondo i primi accertamenti degli agenti di polizia locale, l'auto su cui viaggiavano ad alta velocità due ragazzi - forse in una gara con un altro veicolo - avrebbe urtato la macchina su cui si trovava la ragazza, che procedeva in quell'istante sulla stessa carreggiata, finendo contro un albero sullo spartitraffico. Soccorsa in gravissime condizioni, Bellucci - che era seduta, stando alla ricostruzione, sul sedile del passeggero - è morta poco dopo.

Chi era Beatrice Bellucci

Come riportano le testate locali, Beatrice Bellucci viveva all'Infernetto, a Roma Sud, insieme ai genitori. Studentessa di Giurisprudenza all'Università Roma Tre, aveva anche militato nelle formazioni giovanili del Volley Roma Club. Tifosa della Roma, era solita andare allo stadio con il padre. Sul suo profilo Instagram compaiono le foto dei suoi momenti più spensierati, come le vacanze in Sardegna, le serate in discoteca e i momenti all'Olimpico, in compagna del papà. Molti i commenti di cordoglio per la sua scomparsa: "Ieri ha caricato una Storia, faceva la sua vita, pensava alle sue cose e oggi non c'è più, all'improvviso. Ovunque tu sia ti auguro di riposare in pace", scrive un utente. "Che tragedia, riposa in pace", scrive ancora un altro.

Il sindaco di Fiumicino: "Le parole non bastano"

"Di fronte a un dolore così grande le parole non bastano ed è difficile dire o fare qualcosa che possa donare davvero conforto. Ma a nome mio e dell'intera Città di Fiumicino desidero esprimere" alla famiglia della 20enne "la più sincera vicinanza e solidarietà per la gravissima perdita. Il mio pensiero vuole essere un segno di affetto, di partecipazione e di profondo rispetto per una tragedia tanto profonda quanto inaccettabile". A scriverlo su Facebook è il sindaco di Fiumicino Mario Baccini.