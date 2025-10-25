Offerte Sky
Incidente a Roma, morta 20enne. Tra le ipotesi c'è una gara tra auto

©Ansa

Ricoverati in codice rosso altri tre giovani coinvolti nello scontro. La dinamica dei fatti non è ancora chiara: sembra che un'auto su cui viaggiavano due ragazzi abbia urtato un'altra vettura - forse per una gara con un terzo veicolo - su cui si trovava la vittima, lungo via Cristoforo Colombo. La ragazza, seduta sul sedile del passeggero, è poi morta in ospedale

Potrebbe esserci stata una gara tra auto alla base dell'incidente di ieri sera su via Cristoforo Colombo a Roma in cui è morta una ragazza di 20 anni. Dai primi accertamenti, sembra che una macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad altà velocità - forse in una gara con un altro veicolo -  e ha urtato quella su cui si trovava la vittima che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita poi contro un albero sullo spartitraffico. La ragazza si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale. Ricoverati in codice rosso gli altri tre giovani coinvolti nello scontro. Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale. Per fare luce su quanto accaduto e sui momenti immediatamente precedenti allo scontro mortale verranno acquisiti tutti gli elementi utili, a partire dai filmati delle telecamere.

