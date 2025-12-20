Offerte Sky
Due morti in una abitazione nel Comasco: ipotesi omicidio-suicidio

I due corpi sono stati trovati in un'abitazione a Ronago, frazione di Uggiano. Sul posto i carabinieri per i rilievi. Si indaga

I cadaveri di due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati in una abitazione di Ronago, frazione di 1.600 abitanti del Comune di Uggiano, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio, ma i rilievi del carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono ancora in corso. A dare l'allarme, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stato il figlio dell'uomo trovato morto con la seconda moglie, una donna di origini straniere. Marito e moglie avevano entrambi più di settant'anni. 

