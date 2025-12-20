Investe una donna per cercare di ucciderla, uomo arrestato a Milano

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Investe una donna per cercare di ucciderla dopo una lite, uomo arrestato a Milano

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La vicenda risale al 27 novembre, quando i due avevano discusso in un albergo e l’uomo aveva poi atteso la vittima in strada tra via Porpora e via Lulli con l’intenzione di ucciderla con l’auto. La donna, di origine uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba. Il 25enne, nato a Treviglio, è stato fermato ieri con l’accusa di tentato omicidio

ascolta articolo

Aveva investito una donna con l’auto con l’intenzione di ucciderla un uomo di 25 anni che ieri è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda risale allo scorso 27 novembre, quando il 25enne nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, aveva litigato con la donna, di origine uruguaiana, mentre si trovavano in un albergo. L’uomo, dopo la lite e gli insulti, aveva lasciato la stanza e aveva atteso in strada la donna, tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano. Poi, a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero, l’aveva investita con l’intenzione di ucciderla.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva cominciato a seguire con l’auto la vittima mentre questa camminava sul marciapiede, spaventandola e costringendola ad attraversare la strada per raggiungere il lato opposto. Poi, mentre lei attraversava, era ripartito bruscamente investendola con la parte anteriore dell'autovettura e fuggendo. La donna nell’impatto fortunatamente aveva riportato solo una ferita a una gamba e 25 giorni di prognosi. Dopo l’investimento, la vittima aveva denunciato l’accaduto e riconosciuto l’uomo da un profilo social: identità confermata anche dal portiere dell'albergo. Con questi elementi, uniti alle immagini delle telecamere e alle testimonianze di alcuni presenti, la polizia è riuscita a risalire all’investitore che ieri è stato rintracciato e arrestato. 

Ora a San Vittore

Oltre al tentato omicidio, gli è contestata l'aggravante dell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Come si legge nel capo d'imputazione,l'uomo, nato nel Bergamasco da famiglia nordafricana, "compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte" della donna provocandole il "distacco osseo dell'apice del malleolo peroneale di destra" con prognosi di 25 giorni, "non riuscendo nell'intento criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà”. Dopo l’arresto è stato portato nella casa circondariale di San Vittore.

Cronaca: Ultime notizie

Investe una donna per cercare di ucciderla, uomo arrestato a Milano

Cronaca

La vicenda risale al 27 novembre, quando i due avevano discusso in un albergo e l’uomo aveva poi...

Sgombero Askatasuna, oggi il corteo. Torino blindata

Cronaca

Gli autonomi del centro sociale, dopo lo sgombero, hanno organizzato per questo pomeriggio un...

Meteo, maltempo e gelo con il ciclone d'inverno. Ecco dove colpirà

Cronaca

A pochi giorni dal Natale ed in attesa di un ciclone invernale che porterà freddo e gelo sul...

Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete

Cronaca

L'incidente si è verificato ieri, quando erano circa le 17, a Laudes, nei pressi di Malles. Il...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

La guerra in Ucraina con i fondi dall'Ue per Kiev, la Manovra che sta creando "alta tensione"...

16 foto

Cronaca: i più letti