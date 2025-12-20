Investe una donna per cercare di ucciderla, uomo arrestato a Milano

La vicenda risale al 27 novembre, quando i due avevano discusso in un albergo e l’uomo aveva poi atteso la vittima in strada tra via Porpora e via Lulli con l’intenzione di ucciderla con l’auto. La donna, di origine uruguaiana, è rimasta ferita a una gamba. Il 25enne, nato a Treviglio, è stato fermato ieri con l’accusa di tentato omicidio ascolta articolo

Aveva investito una donna con l’auto con l’intenzione di ucciderla un uomo di 25 anni che ieri è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda risale allo scorso 27 novembre, quando il 25enne nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, aveva litigato con la donna, di origine uruguaiana, mentre si trovavano in un albergo. L’uomo, dopo la lite e gli insulti, aveva lasciato la stanza e aveva atteso in strada la donna, tra via Porpora e via Lulli, zona Nord ovest di Milano. Poi, a bordo della sua Mercedes bianca con tettuccio nero, l’aveva investita con l’intenzione di ucciderla.

Cosa è successo Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva cominciato a seguire con l’auto la vittima mentre questa camminava sul marciapiede, spaventandola e costringendola ad attraversare la strada per raggiungere il lato opposto. Poi, mentre lei attraversava, era ripartito bruscamente investendola con la parte anteriore dell'autovettura e fuggendo. La donna nell’impatto fortunatamente aveva riportato solo una ferita a una gamba e 25 giorni di prognosi. Dopo l’investimento, la vittima aveva denunciato l’accaduto e riconosciuto l’uomo da un profilo social: identità confermata anche dal portiere dell'albergo. Con questi elementi, uniti alle immagini delle telecamere e alle testimonianze di alcuni presenti, la polizia è riuscita a risalire all’investitore che ieri è stato rintracciato e arrestato.