Firenze, uomo trovato morto in casa: si indaga per omicidio

Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato rinvenuto in appartamento di via Reginaldo Giuliani, zona periferica di Firenze. I carabinieri, intervenuti nella notte assieme ai sanitari del 118, ipotizzano che possa trattarsi di un omicidio. Non si esclude che si sia trattato di una lite degenerata, ma al momento le informazioni restano frammentarie. Da quanto emerso, la casa dove è morto l'uomo sarebbe abitata anche da altre persone e nell'appartamento sarebbero stati trovati altri due feriti. Un terzo soggetto risulterebbe al momento in fuga. Tutti sarebbero trentenni, di nazionalità italiana e con precedenti.