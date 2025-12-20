Offerte Sky
Trieste, 73enne morto in casa: ferita da arma da fuoco alla testa

Cronaca
©IPA/Fotogramma

A stabilirlo è l’autopsia eseguita oggi sul corpo di Nicola Granieri, trovato morto giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel rione di San Luigi a Trieste. Proseguono intanto le indagini: la polizia sta vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza

ascolta articolo

Il corpo di Nicola Granieri, l'anziano di 73 anni trovato morto giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel rione di San Luigi a Trieste, presenta una ferita di arma da fuoco alla testa. È quanto emerso dall’autopsia eseguita oggi, come riportato da alcuni media locali. Potrebbe essere stato proprio il colpo d’arma da fuoco a causare la morte dell’uomo. 

Le indagini 

Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura di Trieste e coordinate dalla Procura locale, proseguono nel massimo riserbo. In queste ore, la polizia sta vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle vicinanze della casa dell’anziano. Sono già state ascoltate persone a lui vicine, tra cui vicini di casa e parenti. Nell'appartamento, trovato con cassetti aperti e ante di armadi spalancate, sarebbe stata rinvenuta anche una notevole quantità di denaro. Il sopralluogo nell’abitazione è iniziato nel pomeriggio di giovedì ed è proseguito anche nella giornata successiva, con il supporto dei tecnici della polizia scientifica di Padova. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’anziano commerciava in oro.

