Trieste, 73enne morto in casa: ferita da arma da fuoco alla testa

Le indagini

Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura di Trieste e coordinate dalla Procura locale, proseguono nel massimo riserbo. In queste ore, la polizia sta vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle vicinanze della casa dell’anziano. Sono già state ascoltate persone a lui vicine, tra cui vicini di casa e parenti. Nell'appartamento, trovato con cassetti aperti e ante di armadi spalancate, sarebbe stata rinvenuta anche una notevole quantità di denaro. Il sopralluogo nell’abitazione è iniziato nel pomeriggio di giovedì ed è proseguito anche nella giornata successiva, con il supporto dei tecnici della polizia scientifica di Padova. Dalle prime ricostruzioni è emerso che l’anziano commerciava in oro.