Milano, fermato pirata della strada che ha investito e ucciso 87enne

Si tratta di un giovane di 29 anni. Individuato come il guidatore del furgone bianco che ha investito l'anziano, è stato fermato dopo una notte di indagini dalla Polizia Locale
Il pirata della strada che mercoledì mattina poco prima di mezzogiorno ha investito un uomo di 87 anni a Milano, uccidendolo, è stato individuato dalla Polizia Locale e sottoposto a fermo. Si tratta di un giovane di origini egiziane di 29 anni. Il ragazzo era alla guida di un furgone bianco e non ha prestato soccorso dopo aver investito la vittima sulle strisce pedonali.
L’incidente e l’omesso soccorso
L'anziano è stato investito a Milano in via Fratelli Bronzetti, zona semicentrale di Milano. L'uomo, che si trovava sulle strisce pedonali, è stato portato d’urgenza all'ospedale Policlinico in gravissime condizioni ed è morto poco dopo.
Potrebbe interessarti
Milano, morto 87enne investito sulle strisce: ricercato conducente
Ansa/Ipa
Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano
Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras