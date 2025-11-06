Milano, fermato pirata della strada che ha investito e ucciso 87enne

Si tratta di un giovane di 29 anni. Individuato come il guidatore del furgone bianco che ha investito l'anziano, è stato fermato dopo una notte di indagini dalla Polizia Locale

Il pirata della strada che mercoledì mattina poco prima di mezzogiorno ha investito un uomo di 87 anni a Milano, uccidendolo, è stato individuato dalla Polizia Locale e sottoposto a fermo. Si tratta di un giovane di origini egiziane di 29 anni. Il ragazzo era alla guida di un furgone bianco e non ha prestato soccorso dopo aver investito la vittima sulle strisce pedonali.