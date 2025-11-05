Milano, morto 87enne investito sulle strisce: ricercato conducente

Milano, morto 87enne investito sulle strisce pedonali: caccia al pirata della stradaCronaca
L'anziano stava attraversando sulle strisce pedonali in via Bronzetti quando è stato travolto da un furgone, il cui autista è poi fuggito senza prestare soccorso. L'87enne era arrivato in gravissime condizioni in ospedale ed è morto poco dopo. Il conducente è ora ricercato dagli agenti della Polizia locale
È morto l'87enne investito questa mattina in via Bronzetti, a Milano, da un furgone il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. L’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza dell’incrocio con via Melloni, quando è stato travolto. Soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo. Il conducente del mezzo è ricercato dalla Polizia locale.
