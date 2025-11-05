Milano, morto 87enne investito sulle strisce: ricercato conducente

Offerte Sky
Cronaca
Milano, morto 87enne investito sulle strisce pedonali: caccia al pirata della strada

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'anziano stava attraversando sulle strisce pedonali in via Bronzetti quando è stato travolto da un furgone, il cui autista è poi fuggito senza prestare soccorso. L'87enne era arrivato in gravissime condizioni in ospedale ed è morto poco dopo. Il conducente è ora ricercato dagli agenti della Polizia locale

È morto l'87enne investito questa mattina in via Bronzetti, a Milano, da un furgone il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. L’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza dell’incrocio con via Melloni, quando è stato travolto. Soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo. Il conducente del mezzo è ricercato dalla Polizia locale.

Ansa/Ipa

Cronaca

Fatti di cronaca 2024, da Ferragni indagata a esplosione di Calenzano

Fra gli avvenimenti di cronaca che hanno segnato l’ultimo anno c’è il cosiddetto “Pandoro gate” che ha coinvolto l’imprenditrice digitale. Poi le proteste degli agricoltori, le stragi in famiglia - Altavilla Milicia, Cisterna di Latina, Paderno Dugnano e Nuoro -, gli incidenti sul lavoro - da Firenze a Bargi -, le inchieste sui casi di dossieraggio, Toti ai domiciliari, il ritorno in Italia di Chico Forti, il naufragio del Bayesian, l’omicidio di Sharon Verzeni e l’inchiesta sulle curve ultras

