Milano, morto 87enne investito sulle strisce: ricercato conducente

È morto l'87enne investito questa mattina in via Bronzetti, a Milano, da un furgone il cui conducente è poi fuggito senza prestare soccorso. L’anziano stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza dell’incrocio con via Melloni, quando è stato travolto. Soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo. Il conducente del mezzo è ricercato dalla Polizia locale.