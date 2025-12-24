Famiglia nel bosco, a Natale il papà starà due ore e mezza con i figli

L'uomo trascorrerà il 25 dicembre nella struttura protetta di Vasto. Ma solo dalle 10 alle 12.30. Un incontro autorizzato ieri dalla direzione della casa d'accoglienza dove vivono da più di un mese i suoi tre figli e la moglie Catherine
Un Natale diverso per la famiglia nel bosco. Papà Nathan trascorrerà il 25 dicembre nella struttura protetta di Vasto (Chieti) con i figli. Ma solo dalle 10 alle 12.30. Un incontro limitato nel tempo, autorizzato ieri dalla direzione della casa d'accoglienza dove vivono da più di un mese i suoi tre figli e la moglie Catherine. Una piccola apertura che però lascia la famiglia Trevallion Birmingham divisa per molti altri mesi, almeno a leggere le disposizioni del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha stabilito una verifica sullo stato psichico dei genitori. E collegata c'è anche un'indagine psico-diagnositica sui figli.
L'incarico alla psichiatra dal 5 gennaio
Non solo una fotografia dell'attuale equilibrio familiare, ma anche una valutazione prospettica sulla possibilità di recupero delle funzioni genitoriali nel tempo, compatibile con i diritti e lo sviluppo dei tre minori: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 che da vivevano in un rudere nel bosco di Palmoli (Chieti). Il Tribunale ha nominato come consulente tecnica d'ufficio la psichiatra Simona Ceccoli. L'incarico sarà conferito il 5 gennaio e la consulente avrà 120 giorni per terminare il suo lavoro. I legali della coppia anglo-australiana e i loro consulenti potranno formulare osservazioni. Il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione aggiornata sui passi in avanti compiuti dai tre bambini, che non sanno né leggere né scrivere, e dai genitori.
Famiglia nel bosco, serve nuova perizia. Bambini restano in struttura
