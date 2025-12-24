Famiglia nel bosco, a Natale il papà starà due ore e mezza con i figli

Un Natale diverso per la famiglia nel bosco. Papà Nathan trascorrerà il 25 dicembre nella struttura protetta di Vasto (Chieti) con i figli. Ma solo dalle 10 alle 12.30. Un incontro limitato nel tempo, autorizzato ieri dalla direzione della casa d'accoglienza dove vivono da più di un mese i suoi tre figli e la moglie Catherine. Una piccola apertura che però lascia la famiglia Trevallion Birmingham divisa per molti altri mesi, almeno a leggere le disposizioni del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha stabilito una verifica sullo stato psichico dei genitori. E collegata c'è anche un'indagine psico-diagnositica sui figli.

L'incarico alla psichiatra dal 5 gennaio

Non solo una fotografia dell'attuale equilibrio familiare, ma anche una valutazione prospettica sulla possibilità di recupero delle funzioni genitoriali nel tempo, compatibile con i diritti e lo sviluppo dei tre minori: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 che da vivevano in un rudere nel bosco di Palmoli (Chieti). Il Tribunale ha nominato come consulente tecnica d'ufficio la psichiatra Simona Ceccoli. L'incarico sarà conferito il 5 gennaio e la consulente avrà 120 giorni per terminare il suo lavoro. I legali della coppia anglo-australiana e i loro consulenti potranno formulare osservazioni. Il servizio sociale dovrà trasmettere una relazione aggiornata sui passi in avanti compiuti dai tre bambini, che non sanno né leggere né scrivere, e dai genitori.