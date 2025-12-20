Da Leonardo a Klee, film racconta artisti con malattie reumatologiche

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Da Leonardo a Klee, un docufilm racconta gli artisti affetti da malattie reumatologiche

Cronaca
Daria Paoletti

Daria Paoletti

“Soul in a Struggle” è il titolo del docufilm presentato in anteprima a Milano. Il progetto è voluto dalla World Scleroderma Foundation: il dolore può diventare bellezza e speranza

ascolta articolo

Leonardo da Vinci, Paul Klee, Auguste Renoir e Michelangelo. Quattro nomi che sono la storia dell’arte, quattro artisti che hanno fatto la storia e che a distanza di secoli incantano l’umanità. Ad unirli un filo invisibile: la genialità e l’unicità, senz’altro.

Ma anche altro: tutti e quattro hanno convissuto con malattie reumatologiche invalidanti. Eppure non hanno mai smesso di creare. La malattia non è mai stato il loro limite. È una storia, anzi sono storie, che stupiscono, illuminano, e infondono speranza e consapevolezza quelle raccontate in un docufilm presentato in anteprima a Milano dal titolo “Soul in a Struggle”.

Il progetto

A volerlo, fortemente, la World Scleroderma Foundation (WSF) e il suo presidente, il Professore Matucci Cerinic, con un messaggio diretto e potente: il dolore può diventare bellezza e speranza. Il progetto nasce per offrire una narrazione nuova e profondamente umana della sclerodermia, una rara malattia autoimmune sistemica, come di altre malattie reumatiche come l’artrite reumatoide e l’artrosi, che limitano la mobilità dell’uomo. La sclerodermia in particolare indurisce la pelle e gli organi interni, con un impatto fortemente limitante della qualità di vita dei pazienti. Dietro questa complessità clinica, però, esiste un elemento comune alle storie dei pazienti: l’anima del paziente che lotta e non si arrende, come ricordano i materiali della campagna di sensibilizzazione promossa da WSF, di cui il docufilm è parte centrale.

Pazienti e medici

Accanto alle testimonianze dei pazienti, il docufilm integra contributi di medici, ricercatori e istituzioni artistiche e utilizza tecniche innovative di intelligenza artificiale generativa che riportano in vita i grandi artisti protagonisti della narrazione. Un espediente visivo potente che arricchisce il racconto, ne amplifica l’impatto emotivo e lo rende accessibile e coinvolgente per un pubblico ampio. 

Il docufilm rappresenta il cuore della campagna globale dell’associazione dedicata alla sclerodermia e si inserisce, in un percorso di eventi internazionali che toccherà Italia, Grecia e Stati Uniti, fino alla presentazione alla premiere del Docufilm che si terrà a Venezia nell’Ottobre del 2026.

“Con questo film abbiamo scelto di parlare di malattie reumatiche e di sclerodermia in un modo nuovo, più vicino alle persone e alla loro verità” le parole del Professore Marco Matucci Cerinic, Ordinario di Reumatologia dell’Università Vita - Salute San Raffaele. “A Soul in Struggle racconta la forza interiore che vediamo ogni giorno nei nostri pazienti: una forza che supera il limite del corpo e diventa bellezza, testimoniata dai quattro artisti protagonisti del docufilm. La ricerca scientifica è fondamentale, ma senza ascolto non può esistere vera cura. Questo progetto nasce proprio dallo sforzo fatto dalla fondazione per dare voce a chi lotta, nella speranza, con l’aiuto delle cure, di potersi elevare al di sopra della malattia e poter vivere con dignità la propria vita”.

Il docufilm rappresenta il cuore della campagna globale della WSF dedicata alla sclerodermia e si inserisce in un percorso di eventi internazionali che toccherà Italia, Grecia e Stati Uniti, fino alla presentazione alla premiere del Docufilm che si terrà a Venezia nell’Ottobre del 2026. Il cortometraggio preliminare del “Soul in Struggle” sarà disponibile su Amazon Prime da Gennaio 2026, in versione italiana.

Cronaca: Ultime notizie

Sgombero Askatasuna, in corso corteo a Torino. Scontri con la polizia

Cronaca

Gli autonomi del centro sociale, dopo lo sgombero, hanno organizzato un corteo nel capoluogo...

Trieste, 73enne morto in casa: ferita da arma da fuoco alla testa

Cronaca

A stabilirlo è l’autopsia eseguita oggi sul corpo di Nicola Granieri, trovato morto giovedì...

Torino, il corteo contro sgombero del centro sociale Askatasuna. FOTO

Cronaca

Oltre duemila persone in corteo da Palazzo Nuovo sede storica delle facoltà umanistiche al grido...

12 foto

Da Leonardo a Klee, film racconta artisti con malattie reumatologiche

Daria Paoletti

Lodi, porte del treno si chiudono: bimba di 2 anni resta in banchina

Cronaca

La disavventura, per fortuna risolta solo con un grande spavento, è successa giovedì scorso...

Cronaca: i più letti