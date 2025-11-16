Giornata vittime sulla strada, 1.310 vittime nei primi 6 mesi del 2025

A distanza di circa un anno dall'entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, sono in calo, nel primo semestre, le vittime causate da incidenti stradali. Anche se aumentano quelle sulle autostrade. A dirlo sono le stime preliminari Aci-Istat: nei primi sei mesi del 2025 si sono verificati 82.344 incidenti con lesioni a persone (-1,3% rispetto allo stesso periodo del 2024), con 111.090 feriti (-1,2%) e 1.310 decessi (-6,8%). In media, ogni giorno si sono contati 455 incidenti, 614 feriti e oltre 7 vittime, pari a quasi 19 incidenti e quasi 26 feriti ogni ora, una vittima ogni tre ore e mezza. Le vittime aumentano sulle autostrade (+4,4%), mentre diminuiscono sulle strade urbane (-8,4%) e su quelle extraurbane (-7,1%). La stima preliminare delle rilevazioni dei sinistri stradali del semestre gennaio-giugno 2025 stilata dall'Istat, registra infatti una consistente diminuzione delle vittime pari al -6,8%, rispetto allo stesso periodo del 2024, riporta una nota del Mit. In particolare, sono stati rilevati 82.344 incidenti con lesioni a persone (contro i 83.385 del 2024), e sono decedute 1.310 persone contro le 1406 dello stesso periodo 2024 (96 decessi in meno). In calo anche i feriti, passati da 112.428 nel 2024 a 111.090 del 2025.

Un presidio a Roma per la Giornata delle vittime della strada

In occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime sulla Strada, le associazioni e i familiari delle vittime sulla strada si uniscono domenica 16 Novembre dalle 11 alle 13 a Roma in un presidio di commemorazione e protesta in via Cristoforo Colombo (incrocio via Giustiniano Imperatore), luogo in cui Francesco Valdiserri, 19 anni, veniva investito e ucciso tre anni fa, non lontano da dove solo pochi giorni fa è morta Beatrice Bellucci, 20 anni. "Una strada con troppe croci, paurosamente sempre uguale a sé stessa e simbolo dell'assuefazione alla velocità e alla violenza", dicono gli organizzatori. Il presidio vuole commemorare ognuna delle vittime a Roma, ma chiede anche un forte cambio di rotta politico e culturale: mettere al centro la sicurezza e la vita, non la velocità. Perché come sulla Cristoforo Colombo, in tutta Roma si continua a morire.

Ogni anno 3 mila vittime

In Italia, ogni anno, restano uccise oltre 3 mila persone sulle strade, pari a 16 aerei che precipitano senza sopravvissuti, a cui vanno aggiunti 200 mila feriti. "Accogliamo con speranza ma non senza rammarico le stime ISTAT per il primo semestre 2025 che mostrano una modesta riduzione delle vittime (-6.8% vs I semestre 2024) e una stabilità dei feriti (-1.2%). Quante persone in più si sarebbero salvate, se la riforma del Codice della strada e i decreti MIT non avessero osteggiato tanti strumenti di prevenzione salvavita come autovelox e città30, che in altri Paesi stanno velocemente riducendo le vittime? Siamo lontani dal target atteso di riduzione del 50% delle vittime dal 2019 al 2030, che è parte del nostro Piano Nazionale Sicurezza Stradale, ancora senza fondi attuativi. Di fronte ai numeri nazionali, la città di Roma spaventa, perché è ferma al palo", affermano le associazioni.