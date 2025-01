Bologna, con Città 30 nessun pedone ucciso e vittime dimezzate

I dati

Nel 2024 a Bologna ci sono stati "zero morti tra i pedoni, la metà degli incidenti mortali, calano gli incidenti stradali e i feriti, rispettivamente del 13% e dell'11% mentre nel resto d'Italia lo scorso anno c'è stato un +8% degli incidenti mortali", ha ribadito Lepore. I dati raccolti dal Comune dimostrano anche una diminuzione del 31% degli incidenti più gravi e un calo del 49% delle le persone morte sull'asfalto, che negli ultimi 12 mesi in città sono state dieci. Anche nelle radiali, come via Massarenti e via Murri, secondo i dati presentati "la velocità è calata e anche gli incidenti". Sono diminuiti del 5% il traffico e del 29,3% l'inquinamento, ai livelli più bassi negli ultimi dieci anni. Nel 2024, poi, sono aumentati gli spostamenti in bici - anche grazie a un boom del bike sharing - gli abbonamenti al trasporto pubblico e l'uso del car sharing. Gli investimenti per Città 30, pari a 27 milioni, sono serviti per l'infrastruttura "e non per comprare gli autovelox", ha assicurato Lepore.