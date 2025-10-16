L’impennata dell’inflazione, l’erosione del potere d’acquisto, i mutui alti, il ritorno del turismo di massa e della ricerca di case vacanze, sono tra i fattori che hanno contribuito alla crisi abitativa. Entro metà dicembre la Commissione Europea presenterà le misure con cui intende far fronte a uno dei problemi più sentiti dai cittadini europei