Diritto alla casa, 40 sindaci presentano il Piano Casa Nazionale

Il Piano Casa Nazionale è arrivato alla Camera su proposta di 40 sindaci di altrettanti comuni italiani. L’iniziativa è partita dall'Alleanza municipalista per il diritto alla casa che ha illustrato al governo le richieste per affrontare l’emergenza abitativa. A un anno dal sit-in degli enti locali rimasto senza risposte, le amministrazioni sono tornate a Roma per chiedere politiche strutturali e risorse adeguate. I comuni, come riferito dai rappresentanti delle amministrazioni locali, stanno già facendo del loro meglio per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, promuovendo edilizia sociale e studentati pubblici, regolando gli affitti brevi attraverso gli strumenti urbanistici e sostenendo i canoni concordati e le situazioni di morosità incolpevole. I 40 promotori del Piano hanno però ribadito alla Camera che questi sforzi "non bastano senza un piano nazionale che accompagni l'azione dei Comuni, invertendo decenni di disinvestimento pubblico e garantendo risorse dedicate anche nella legge di bilancio".