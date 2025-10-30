Mercato immobiliare, prezzi delle case vicino ai cimiteri più iconici

Vivere accanto a un cimitero può sembrare un’idea lugubre, ma per alcuni significa godere di silenzio, spazi verdi e un contesto ricco di arte e storia. Con l’avvicinarsi di Halloween, Immobiliare.it Insights ha analizzato quanto costa comprare casa a pochi passi da alcuni dei più famosi cimiteri italiani. Ed è emerso che, in molti casi, può essere un’occasione per risparmiare, mentre in altri si tratta di un vero e proprio lusso