Mercato immobiliare, prezzi delle case vicino ai cimiteri più iconici

Case “da brivido”, quanto costano le abitazioni vicino ai cimiteri più iconici d’Italia?
Vivere accanto a un cimitero può sembrare un’idea lugubre, ma per alcuni significa godere di silenzio, spazi verdi e un contesto ricco di arte e storia. Con l’avvicinarsi di Halloween, Immobiliare.it Insights ha analizzato quanto costa comprare casa a pochi passi da alcuni dei più famosi cimiteri italiani. Ed è emerso che, in molti casi, può essere un’occasione per risparmiare, mentre in altri si tratta di un vero e proprio lusso
- I prezzi più alti in assoluto si registrano a Milano. Qui comprare un immobile vicino al Cimitero Monumentale, che è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto della città, costa in media oltre 7.100 euro/mq, valore che supera di 1.500 euro/mq la media comunale, attualmente pari a 5.564 euro/mq.
- A livello generale, va ricordato che Milano è anche la città dove si registrano i prezzi più alti in Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio semestrale del mercato residenziale di Immobiliare.it Insights, questa è la città più cara in cui acquistare un immobile, in rialzo del 2,3% da inizio anno. Tra i quartieri in ascesa: Solari-Washington e Porta Vittoria-Lodi, come anche Stazione Centrale-Repubblica, Navigli, Fiera-City Life e Sarpi-Isola. Sotto i riflettori anche Piazza Napoli e Bande Nere-Inganni.
- In seconda posizione si colloca il Cimitero delle Porte Sante di Firenze, sul Colle di San Miniato al Monte con una suggestiva vista sulla città. Vivere nella zona circostante richiede una spesa media di circa 5.700 euro/mq, anche in questo caso ben superiore alla media del Comune (4.669 euro/mq).
- Sul terzo gradino del podio c’è il Cimitero del Verano di Roma: si estende su un’area di circa 83 ettari. Acquistare casa negli immediati dintorni di questo complesso monumentale storico comporta una spesa media di oltre 5.000 euro/mq, a fronte dei 3.641 euro/mq medi della Capitale.
- A Roma, secondo una analisi del Corriere della Sera degli scorsi mesi, i valori delle case registrano un incremento del 3,4% negli ultimi 12 mesi. La valutazione media più elevata, equivalente a 8.842 euro al metro quadro, si riscontra nelle vie più prestigiose del cuore urbano. In queste zone le proprietà immobiliari di notevole valore raggiungono persino i 15 mila euro.
- In linea con i prezzi medi cittadini le abitazioni vicine al Monumentale della Certosa di Bologna (in foto). Il prezzo medio di una casa situata entro cinque minuti a piedi è di circa 3.600 euro/mq, in sintonia con la media comunale. Si scende sotto il prezzo medio sia vicino al Cimitero delle Fontanelle di Napoli, sia vicino al Monumentale di Torino. Nel primo caso il costo è di circa 2.600 euro/mq (media cittadina di quasi 3.000), mentre nel secondo è di circa 2.000 euro/mq, sotto la media torinese (2.108 euro/mq).
- Si scende sotto i 2.000 euro/mq per chi sceglie di abitare vicino al Cimitero Vantiniano di Brescia (in foto), primo cimitero monumentale d’Italia. Qui i prezzi sono intorno ai 1.900 euro/mq, contro una media di 2.238 euro/mq. Vivere vicino al Cimitero dei Cappuccini di Palermo costa in media 1.232 euro/mq, sotto alla media cittadina (1.519). Più marcata la differenza a Genova, dove il Monumentale di Staglieno – necropoli fra le più grandi d'Europa – è circondato da case che costano in media 1.034 euro/mq, contro i 1.735 della città.
- Solo in un caso, tra i cimiteri analizzati, i prezzi delle abitazioni non raggiungono quota 1.000 euro/mq: è il caso del Cimitero Monumentale di Messina che, come quello di Bologna, si distingue per la sua ricchezza artistica, tanto da essere considerato uno dei cimiteri monumentali più famosi del Vecchio Continente. Comprare casa nell’area limitrofa costa meno che nel resto della città (874 euro/mq contro 1.049 euro/mq).