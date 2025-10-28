Halloween, aumentano le spese per chi celebra la ricorrenza: i rincari

Tra i punti di forza c'è l'innovazione per intercettare i gusti dei consumatori, proponendo nuovi prodotti e gusti. Basti pensare che ogni anno vengono lanciate sul mercato 10-15 nuove caramelle, a fronte di circa 35-40 ricette realizzate. Prodotti con gusti o formati diversi, ricette rivisitate negli ingredienti, fino a veri e propri nuovi concept. Un lungo lavoro di sinergia perché dall'ideazione alla produzione di una nuova caramella passano da 1 a 2 anni. Le ultime tendenze innovative hanno riguardato, in particolare, le caramelle senza zucchero e quelle nutraceutiche, in grado di coniugare gusto e benefici per il benessere delle persone, in quanto contengono nutrienti come vitamine, minerali e probiotici in dosi concentrate. Secondo una recente indagine commissionata da Unione Italiana Food ad AstraRicerche, il 95% degli italiani le consuma e il 31% almeno 3-4 volte a settimana, mentre il gusto preferito risulta quello agli agrumi.