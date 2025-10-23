Halloween, i film da guardare al cinema per adulti e per ragazzi. FOTO

Halloween, 12 film da paura da guardare al cinema per adulti e anche per ragazzi. FOTO
Per celebrare quel clima umido, sì, ma soprattutto di terrore targato 31 ottobre, le sale cinematografiche italiane offrono un’ampia selezione di pellicole horror e fantasy, ideali sia per adulti sia per ragazzi. Ecco i migliori titoli che trovate al cinema questo mese, ideali per vivere pienamente l’atmosfera spaventosa e coinvolgente della stagione, tra brividi, emozioni e storie suggestive
(a cura di Camilla Sernagiotto)