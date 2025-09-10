Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-The Movie: Infinity Castle, cosa sapere

La lista dei doppiatori del film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle conferma i volti storici della saga: Natsuki Hanae e Zach Aguilar per Tanjiro Kamado, Akari Kitō e Abby Trott per Nezuko, Hiro Shimono e Aleks Le per Zenitsu, Yoshitsugu Matsuoka e Bryce Papenbrook per Inosuke, Reina Ueda e Brianna Knickerbocker per Kanao Tsuyuri, fino a Takahiro Sakurai e Johnny Yong Bosch per Giyu Tomioka.

Presenti anche Katsuyuki Konishi, Kengo Kawanishi, Saori Hayami, Kenichi Suzumura, Tomokazu Seki, Kana Hanazawa, Tomokazu Sugita, Mamoru Miyano, Akira Ishida, Yoshimasa Hosoya, Yuichi Nakamura e Lynn, accanto alle rispettive controparti internazionali.

La musica, composta da Yuki Kajiura e Go Shiina, include due brani principali: Taiyō ga Noboranai Sekai di Aimer e Zankoku no Yoru ni Kagayake di LiSA.