Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-The Movie: Infinity Castle, cosa sapere

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba-The Movie: Infinity Castle, tutto sul film anime in arrivo
Introduzione
Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle, in italiano tradotto Demon Slayer: Il castello dell’infinito, è reduce dal record al botteghino in Giappone e sta per arrivare anche in Italia.
Il debutto da primato in Giappone fa presagire che anche qui da noi lo successo sarà pazzesco.
L’attesa nel nostro Paese terminerà l’11 settembre 2025, data fissata per la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane. Intanto, in Giappone il film ha già ottenuto risultati straordinari, conquistando una serie di primati al botteghino e confermando il fenomeno globale che accompagna la saga anime.
Il nuovo lungometraggio, presentato con il titolo originale Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen, segna un altro capitolo di successo per un franchise che negli anni ha consolidato numeri da record.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film anime in arrivo Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle.
Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La storia e i personaggi
Il film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle segue il Demon Slayer Corps all’interno dell’Infinity Castle, scenario in cui i cacciatori di demoni affrontano Muzan Kibutsuji. Prima dello scontro con il signore dei demoni, gli Hashira e i sopravvissuti della Selezione Finale insieme a Tanjiro devono combattere i membri rimanenti dei Dodici Kizuki.
Alla regia troviamo Haruo Sotozaki, con la produzione di Hikaru Kondô e la sceneggiatura firmata da Koyoharu Gotouge e dallo stesso Kondô. Le voci originali includono attori come Zach Aguilar, Johnny Yong Bosch e Griffin Burns, confermando la continuità con i precedenti progetti legati alla serie.
L’onda lunga dei record
Il debutto giapponese di Demon Slayer: Il castello dell’infinito, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle, ha generato cinque nuovi primati: miglior incasso al primo giorno (11,1 milioni di dollari), miglior risultato nel weekend (37,3 milioni di dollari), miglior weekend lungo legato alla festività del Giorno del Mare (49,4 milioni di dollari considerando anche il lunedì), miglior weekend IMAX (3 milioni di dollari) e miglior weekend lungo IMAX per la stessa festività (3,5 milioni di dollari).
Il traguardo apre scenari ambiziosi, al punto da far immaginare che questo capitolo possa avvicinarsi, o addirittura superare, il primato raggiunto da Demon Slayer: Il treno Mugen, che nel 2020, in piena pandemia, diventò il film con il più alto incasso della storia del cinema giapponese – animato e non – e il lungometraggio vietato ai minori con il miglior risultato di sempre. In quell’occasione, con 507 milioni di dollari incassati, la pellicola riuscì persino a dominare la classifica mondiale dell’anno, primo titolo non hollywoodiano ad affermarsi in quel modo.
Un fenomeno che non si arresta
Il successo del film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle non deve troppo stupirci. La popolarità di Tanjiro Kamado e degli Hashira non sembra aver subito rallentamenti nel tempo.
L’opera di Koyoharu Gotouge, trasposta in anime dallo Studio Ufotable, continua a catalizzare l’attenzione di pubblico e critica. Anche Il castello dell’infinito, diretto nuovamente da Haruo Sotozaki, si inserisce in questo percorso, traducendo l’ultimo arco narrativo del manga.
La trama
La storia raccontata dal film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle prosegue dalle vicende della quarta stagione, con il protagonista deciso a salvare la sorella Nezuko dalla condizione di demone e a vendicare la famiglia sterminata.
Ambientata in una Taishō immaginaria, la storia porta i protagonisti dentro l’Infinity Castle, residenza labirintica di Muzan Kibutsuji, luogo che diventa teatro di battaglie epiche e complesse.
Struttura narrativa e ambientazione visiva
Il film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle è il primo capitolo di una trilogia che concluderà l’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Le sequenze di combattimento occupano buona parte della narrazione, arricchite da flashback che forniscono retrospettive sui diversi antagonisti. La resa visiva dell’Infinity Castle si ispira a un labirinto infinito, con corridoi che si piegano e si intrecciano, fusuma e shōji che diventano passaggi segreti e trappole.
Ogni Demon Slayer combatte con tecniche di respiro diverse – acqua, fuoco, fulmine – che prendono forma in spettacolari immagini animate, creando un contrasto netto con l’oscurità del castello. Il comparto musicale, curato da Yuki Kajiura e Go Shiina, alterna orchestrazioni imponenti a sonorità elettroniche, amplificando la tensione drammatica.
Produzione e distribuzione internazionale
Il progetto, intitolato ufficialmente Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle – Part 1: Akaza Returns, è stato lanciato in Giappone il 18 luglio 2025 grazie ad Aniplex e Toho. La distribuzione internazionale, affidata a Sony Pictures Releasing e Crunchyroll, ha preso il via in vari paesi asiatici ad agosto, per poi estendersi a livello globale a settembre.
In Giappone la pellicola Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle è uscita in 443 sale. Parallelamente, la promozione ha incluso un cortometraggio realizzato da Ufotable in collaborazione con la Major League Baseball, proiettato in occasione dell’apertura della stagione 2025 tra Los Angeles Dodgers e Chicago Cubs al Tokyo Dome. Inoltre, il 4 aprile 2025 è stata distribuita una versione montata dell’intera serie, mentre il trailer ufficiale del film, lanciato il 28 giugno 2025 su Fuji TV, ha superato i 40 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore.
I numeri globali
Il successo commerciale di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle è stato immediato. Nel primo giorno di programmazione in Giappone, Il castello dell’infinito ha registrato 1,64 miliardi di yen (circa 11,11 milioni di dollari) con 1,15 milioni di spettatori, fissando un nuovo primato nazionale. Il giorno seguente ha incassato 1,84 miliardi di yen (12,47 milioni di dollari), mentre il terzo giorno ha toccato i 2,03 miliardi (13,76 milioni di dollari), segnando il record assoluto per la miglior giornata di sempre. In tre giorni, il totale è salito a 5,52 miliardi di yen (37,42 milioni di dollari) con 3,84 milioni di biglietti venduti, il più grande weekend d’apertura nella storia del cinema giapponese.
Il quarto giorno, coincidente con una festività nazionale, ha aggiunto 1,79 miliardi di yen (12,13 milioni di dollari), raggiungendo complessivamente 7,31 miliardi (49,55 milioni di dollari) e oltre 5,16 milioni di ingressi. Dopo otto giorni di programmazione, il film aveva già superato i 10 miliardi di yen, diventando il titolo più veloce a raggiungere questo traguardo e battendo il record precedentemente stabilito da Demon Slayer: Il treno Mugen. In 34 giorni l’incasso mondiale ha toccato i 203,69 milioni di dollari.
Il cast vocale e la colonna sonora
La lista dei doppiatori del film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle conferma i volti storici della saga: Natsuki Hanae e Zach Aguilar per Tanjiro Kamado, Akari Kitō e Abby Trott per Nezuko, Hiro Shimono e Aleks Le per Zenitsu, Yoshitsugu Matsuoka e Bryce Papenbrook per Inosuke, Reina Ueda e Brianna Knickerbocker per Kanao Tsuyuri, fino a Takahiro Sakurai e Johnny Yong Bosch per Giyu Tomioka.
Presenti anche Katsuyuki Konishi, Kengo Kawanishi, Saori Hayami, Kenichi Suzumura, Tomokazu Seki, Kana Hanazawa, Tomokazu Sugita, Mamoru Miyano, Akira Ishida, Yoshimasa Hosoya, Yuichi Nakamura e Lynn, accanto alle rispettive controparti internazionali.
La musica, composta da Yuki Kajiura e Go Shiina, include due brani principali: Taiyō ga Noboranai Sekai di Aimer e Zankoku no Yoru ni Kagayake di LiSA.